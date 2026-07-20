+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Июля , 04:48

Хәрби хәрәкәттәр ветерандарына - бушлай туҡталҡа

Дәүләт хәрби хәрәкәттәр ветерандарына ярҙам сараларын киңәйтеүен дауам итә.

Хәрби хәрәкәттәр ветерандарына - бушлай туҡталҡаХәрби хәрәкәттәр ветерандарына - бушлай туҡталҡа
Хәрби хәрәкәттәр ветерандарына - бушлай туҡталҡа

Шуларҙың береһе – Башҡортостанда төбәк, муниципаль-ара һәм урындағы әһәмиәттәге автомобиль юлдарында урынлашҡан түләүле парковкалар менән бушлай файҙаланыу хоҡуғы. Был хаҡта республиканың Ветерандар ассоциацияһынан хәбәр иттеләр.

Ярҙам сараһынан файҙаланыу өсөн үҙеңдең транспортыңды төбәктең махсус электрон реестрына индерергә кәрәк. Бының өсөн ғариза яҙыу (Күп функциялы үҙәктә тултырырға мөмкин), шулай уҡ паспорт, транспортты теркәү тураһында таныҡлыҡ һәм хәрби хәрәкәттәр ветераны танытмаһы талап ителә.

Документтарҙы күп функциялы үҙәк офисында йәки Дәүләт хеҙмәттәре порталы аша тапшырырға мөмкин. Ғариза бер транспортҡа ғына бирелә. Документтарҙы вәкил тапшыра икән, уның шәхесен һәм вәкәләттәрен раҫлаған документтар кәрәк. Хеҙмәт ун эш көнө эсендә күрһәтелә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика