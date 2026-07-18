+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
18 Июля , 04:00

«БАРС» отряды яугирҙәре һәм уларҙың ғаиләләре өсөн яңы ярҙам саралары

Документ мәғариф, хеҙмәттәр өлкәһендә өҫтәмә ярҙам сараларын һәм матди өлөштө үҙ эсенә ала.

«БАРС» отряды яугирҙәре һәм уларҙың ғаиләләре өсөн яңы ярҙам саралары«БАРС» отряды яугирҙәре һәм уларҙың ғаиләләре өсөн яңы ярҙам саралары
«БАРС» отряды яугирҙәре һәм уларҙың ғаиләләре өсөн яңы ярҙам саралары

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республика инфраструктураһын һауанан һәм БПЛА һөжүменән һаҡлаусы хәрби хеҙмәткәрҙәргә, шулай уҡ уларҙың туғандарына льготалар биреү тураһында указға ҡул ҡуйҙы.

Документтар мәғариф, хеҙмәттәр өлкәһендә өҫтәмә ярҙам сараларын һәм матди өлөштө үҙ эсенә ала.

Указға ярашлы, яугирҙәрҙең балаларын йәш ярымдан сиратһыҙ балалар баҡсаһына алалар, ата-әсә түләүенән азат итәләр һәм оҙайтылған көн төркөмөндә, түңәрәктәрҙә бушлай урындар бирәләр. Ғаилә Милли архив хеҙмәттәренә 50% ташламаға, шулай уҡ дәүләт учреждениеларында сираттан тыш хеҙмәтләндерелеүгә иҫәп тота ала..

Матди ярҙамға килгәндә, яугир һәләк булған осраҡта уның ғаиләһе бер тапҡыр бирелә торған түләү алырға хоҡуҡлы (тәртибен һәм күләмен Башҡортостан хөкүмәте билдәләй).

Указ 2026 йылдың 9 июлендә көсөнә инде.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика