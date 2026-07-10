+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
10 Июля , 08:00

МХО-ла ҡатнашыусылар эшкә урынлашҡанда өҫтөнлөккә эйә булды

Башҡортостанда социаль яҡлауға мохтаж граждандар өсөн эш урындарын резервҡа алыуҙың яңы тәртибе раҫланды. Тейешле ҡарарға республика премьер-министры Андрей Назаров ҡул ҡуйған.

МХО-ла ҡатнашыусылар эшкә урынлашҡанда өҫтөнлөккә эйә булдыМХО-ла ҡатнашыусылар эшкә урынлашҡанда өҫтөнлөккә эйә булды
МХО-ла ҡатнашыусылар эшкә урынлашҡанда өҫтөнлөккә эйә булды

 

Мәшғүллек үҙәгендә теркәлгән льготалы категориялар исемлегенә МХо-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары инде. Уларҙан тыш, хәрби хеҙмәттән бушатылған хәрби хәрәкәттәр ветерандары һәм уларҙың туғандары, инвалидтар, пенсия алды йәшендәге граждандар, ҡасаҡтар, күп балалы ата-әсәләр һәм башҡалар эшкә урынлашҡанда өҫтөнлөклө хоҡуҡ алды.

Яңы механизм халыҡтың аҙ яҡланған категориялары өсөн эшкә урынлашыу мөмкинлектәрен киңәйтеүгә йүнәлтелгән. Эш биреүселәр тәү сиратта социаль яҡтан яҡланмаған граждандарға тәҡдим ителәсәк эш төрҙәрен һәм вакансиялар һанын билдәләп, мәшғүллек үҙәктәре менән резервҡа алыу тураһында килешеү төҙөй ала.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика