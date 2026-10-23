+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 08:54

Ышан инде шунан һуң хәләлеңә!

Өфөлә йәш ҡатынды шәхси тормошҡа ҡағылышлы мәғлүмәттәрҙе законһыҙ таратыуҙа ғәйепләп хөкөм иткәндәр.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ышан инде шунан һуң хәләлеңә!Ышан инде шунан һуң хәләлеңә!
Ышан инде шунан һуң хәләлеңә!

Көнләшеү арҡаһында башҡарылған бер аҙымдың да етди хоҡуҡи эҙемтәләргә килтереүе ихтимал. Башҡа кешенең шәхси тормошона ҡағылышлы фото һәм видеоларҙы уның ризалығынан тыш таратыу закон алдында яуаплылыҡҡа килтереүе мөмкин.

Өфө ҡалаһының Киров районы суды 20 йәшлек урындағы ҡатынға ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарған.

Суд уны шәхси тормошҡа ҡағылышлы мәғлүмәттәрҙең ҡағылғыһыҙлығын боҙоуҙа һәм интернет аша порнографик материалдарҙы законһыҙ таратыуҙа ғәйепле тип таныған.

Тикшереү барышында асыҡланыуынса, ҡатын иренең телефонында уның элекке һөйгән ҡыҙы менән төшкән интим фотоһын һәм видеояҙмаһын тапҡан.

2025 йылдың мартында, көнләшеү сәбәпле, ул иренең социаль селтәрҙәге аккаунтын ҡулланып, был материалдарҙы уның контакттарындағы кешеләргә ебәргән.

Суд ҡарары буйынса, ҡатынға 2 йыл 6 айға шартлы рәүештә иректән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнгән. Шулай уҡ шул уҡ осорға һынау мөҙҙәте билдәләнгән һәм 50 мең һум күләмендә штраф һалынған.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика