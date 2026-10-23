Ышан инде шунан һуң хәләлеңә!

Көнләшеү арҡаһында башҡарылған бер аҙымдың да етди хоҡуҡи эҙемтәләргә килтереүе ихтимал. Башҡа кешенең шәхси тормошона ҡағылышлы фото һәм видеоларҙы уның ризалығынан тыш таратыу закон алдында яуаплылыҡҡа килтереүе мөмкин.
Өфө ҡалаһының Киров районы суды 20 йәшлек урындағы ҡатынға ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарған.
Суд уны шәхси тормошҡа ҡағылышлы мәғлүмәттәрҙең ҡағылғыһыҙлығын боҙоуҙа һәм интернет аша порнографик материалдарҙы законһыҙ таратыуҙа ғәйепле тип таныған.
Тикшереү барышында асыҡланыуынса, ҡатын иренең телефонында уның элекке һөйгән ҡыҙы менән төшкән интим фотоһын һәм видеояҙмаһын тапҡан.
2025 йылдың мартында, көнләшеү сәбәпле, ул иренең социаль селтәрҙәге аккаунтын ҡулланып, был материалдарҙы уның контакттарындағы кешеләргә ебәргән.
Суд ҡарары буйынса, ҡатынға 2 йыл 6 айға шартлы рәүештә иректән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнгән. Шулай уҡ шул уҡ осорға һынау мөҙҙәте билдәләнгән һәм 50 мең һум күләмендә штраф һалынған.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.