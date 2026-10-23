Һыныр тип тә мине көткәндәр бар

Тоҡандырам усаҡ - утты тотам,
Гөлдәргә һыу һибәм - дымды тотам.
Хәләл икмәгемде ҡайырып теләм,
Тыуыр балаҡайға бишек эләм.
Мин - ҡатын-ҡыҙ. Абынһам да,
Үҙ-үҙемә тотоноп туры ҡалам.
Мине һайламайҙар - мин һайлайым,
Һайлағанға йәнә тоғро ҡалам.
Эйәләштерәмен ҡырағайҙы -
Һалҡын ҡараш, ҡырыҫ холоҡтарҙы,
Ары ташлап бары ирҙәр өсөн
Ҡулай булған беше ҡороҡтарҙы.
Мин - ҡатын-ҡыҙ. Күптәр түгел,-
Берәү һынар минең атҡарғанды.
Күңел күҙе менән күреп таныр
Тыштан түгел, эстән яҡтырғанды.
Рәмзилә ХИСАМЕТДИНОВА