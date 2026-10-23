0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 05:10

Һыныр тип тә мине көткәндәр бар

Һыныр тип тә мине көткәндәр бар, Һынмағанмын әле, һынмағанмын. Тыныр тип тә мине көткәндәр бар, Тынмағанмын, әлдә тынмағанмын.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һыныр тип тә мине көткәндәр барҺыныр тип тә мине көткәндәр бар
Һыныр тип тә мине көткәндәр бар

 

Тоҡандырам усаҡ - утты тотам,

Гөлдәргә һыу һибәм - дымды тотам.

Хәләл икмәгемде ҡайырып теләм,

Тыуыр балаҡайға бишек эләм.

 

Мин - ҡатын-ҡыҙ. Абынһам да,

Үҙ-үҙемә тотоноп туры ҡалам.

Мине һайламайҙар - мин һайлайым,

Һайлағанға йәнә тоғро ҡалам.

 

Эйәләштерәмен ҡырағайҙы -

Һалҡын ҡараш, ҡырыҫ холоҡтарҙы,

Ары ташлап бары ирҙәр өсөн

Ҡулай булған беше ҡороҡтарҙы.

 

Мин - ҡатын-ҡыҙ. Күптәр түгел,-

Берәү һынар минең атҡарғанды.

Күңел күҙе менән күреп таныр

Тыштан түгел, эстән яҡтырғанды.

 

Рәмзилә ХИСАМЕТДИНОВА

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика