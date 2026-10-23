+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 12:18

Уйындан - уймаҡ

Ҡариҙел районында полиция хеҙмәткәрҙәре үҫмерҙең пневматик пистолеттан йәрәхәтләнеү сәбәптәрен асыҡлай.

Добавить в предпочтительные источники Google
Уйындан - уймаҡУйындан - уймаҡ
Уйындан - уймаҡ

20 октябрҙә 2011 йылғы өс үҫмер секциянан өйҙәренә ҡайтып барғанда, береһе дуҫтарына ҡорал күрһәткән. Пневматик пистолетты ул атаһының гаражынан алған. Үҫмер ҡоралды күрһәткән саҡта, икенсе бер үҫмер уны ҡулына алған һәм янында торған синыфташының битенә атҡан. Бәлиғ булмаған үҫмергә медицина ярҙамы күрһәтелгән. 

Әле үҫмерҙәр һәм уларҙың ғаиләләре менән профилактик эш алып барыла.

Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре ата-әсәләрҙе ҡоралды айырым урындарҙа һаҡларға саҡыра: теләһә ниндәй ҡорал һәм боеприпастар тик балаларҙың ҡулы етмәҫлек, бикле сейфтарҙа ғына һаҡланырға тейеш. Һаҡһыҙлыҡҡа юл ҡуймағыҙ - балаларығыҙҙы һаҡлағыҙ!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика