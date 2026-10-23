Уйындан - уймаҡ

20 октябрҙә 2011 йылғы өс үҫмер секциянан өйҙәренә ҡайтып барғанда, береһе дуҫтарына ҡорал күрһәткән. Пневматик пистолетты ул атаһының гаражынан алған. Үҫмер ҡоралды күрһәткән саҡта, икенсе бер үҫмер уны ҡулына алған һәм янында торған синыфташының битенә атҡан. Бәлиғ булмаған үҫмергә медицина ярҙамы күрһәтелгән.
Әле үҫмерҙәр һәм уларҙың ғаиләләре менән профилактик эш алып барыла.
Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре ата-әсәләрҙе ҡоралды айырым урындарҙа һаҡларға саҡыра: теләһә ниндәй ҡорал һәм боеприпастар тик балаларҙың ҡулы етмәҫлек, бикле сейфтарҙа ғына һаҡланырға тейеш. Һаҡһыҙлыҡҡа юл ҡуймағыҙ - балаларығыҙҙы һаҡлағыҙ!
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.