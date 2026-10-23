0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 06:22

Әсә ҡыҙын урлаған!

Атай кеше МХО-ла һәләк булғас, аҡсаһын 18 йәшлек ҡыҙына түләгәндәр. Ҡыҙҙың әсәһе, ирҙән күптән айырылһа ла, миллиондар миңә тейешле, тип һанап, ҡыҙын урлаған - аҡсаны ҡулына төшөрөр өсөн.

Добавить в предпочтительные источники Google
Әсә ҡыҙын урлаған!Әсә ҡыҙын урлаған!
Әсә ҡыҙын урлаған!

Атай кеше МХО-ла һәләк булғандан һуң, страховка түләүҙәрен уның 18 йәшлек ҡыҙына биргәндәр. Әммә ҡыҙҙың 43 йәшлек әсәһе, иренән күптән айырылған булһа ла, миллиондарҙы үҙенеке тип һанаған.
15 октябрь кисендә ҡатын үҙенең танышы (32 йәшлек сит ил гражданы) менән бергә Стәрлетамаҡтағы Мәҙәниәт һәм ял паркында ҡыҙҙы көсләп автомобиль эсенә ултырта. Шунан уны Фёдоровка районындағы шәхси йортҡа алып китеп, бик аҫтында тоталар.
Бәхеткә күрә, ҡыҙ нисектер телефон табып, хоҡуҡ һаҡлау органдарына мөрәжәғәт итә. Полиция хеҙмәткәрҙәре уны азат итә, ә урлауҙа ғәйепләнеүселәр ҡулға алына.
Аҡса өсөн үҙ балаңа ҡарата ла шундай аҙымға барырға мөмкинме?!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика