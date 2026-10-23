0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 06:53

Үлемесле авария...

Бәләбәй районында юл-транспорт ваҡиғаһында 18 йәшлек егеттең ғүмере өҙөлгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Үлемесле авария...Үлемесле авария...
Үлемесле авария...

Алдан алынған мәғлүмәттәргә ярашлы, кисә кис Ыҫлаҡбаш-Ҡанаш автомобиль юлының 5-се километрында 18 йәшлек егет ВАЗ-2114 автомобилендә юлға сыҡҡан. Егеттең водитель танытмаһы булмаған, ә автомобиль билдәләнгән тәртиптә теркәлмәгән.

Идара итеүҙе юғалтыу һөҙөмтәһендә автомобиль юлдан ситкә осоп төшөп, түңкәрелгән.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, алған йәрәхәттәренән 18 йәшлек водитель ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы килеп еткәнсе үк ваҡиға урынында йән биргән.

Автомобилдәге 17 йәшлек пассажир төрлө тән йәрәхәттәре менән Бәләбәй ҡалаһының үҙәк район дауаханаһына оҙатылған.

Әлеге ваҡытта юл-транспорт ваҡиғаһының бөтә шарттары асыҡлана.

Йәш ғүмерҙең шулай ҡапыл өҙөлөүе бик аяныс. Мәрхүмдең яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.

Юлдарҙа һаҡ булайыҡ! Руль артына ултырғанда үҙебеҙҙең генә түгел, башҡаларҙың да ғүмере өсөн яуаплы икәнебеҙҙе онотмайыҡ.

Фото: https://web.max.ru/-70920650465299

 

Үлемесле авария...
Үлемесле авария...
Үлемесле авария...
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика