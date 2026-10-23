Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһының яңы составына тәүге 10 ағза раҫланды

УГ-1066-сы указға (https://npa.bashkortostan.ru/50732/) ярашлы, тәүге ун кеше шулар: Ынйы Әхмәҙуллина, Дмитрий Глушко, Анна Иҙрисова, Марат Мәрҙәнов, Рәмил Рәхимов, Евгений Телепнев, Хәмзә Хафизов, Илнур Юлдыбаев, Гөлназ Йосопова, Азамат Муллашев.
Декабрҙә БР Йәмәғәт палатаһының етенсе составының мөҙҙәте сыға. Законға ярашлы, яңы составтың өстән бер өлөшөн БР Башлығы раҫлай, тағы икенсе өстән бер өлөшө БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайҙа раҫлана. Ҡалғаны палатала билдәләнә.
27 октябрҙә икенсе унау билдәле булырға тейеш. Һигеҙенсе составтың тәүге ултырышы декабргә күҙалланған.
Сығанаҡ: БР Йәмәғәт палатаһы.
Фото: асыҡ сығанаҡтан.