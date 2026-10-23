0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 05:00

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһының яңы составына тәүге 10 ағза раҫланды

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров ҡул ҡуйған указда исемлек бирелә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһының яңы составына тәүге 10 ағза раҫландыБашҡортостандың Йәмәғәт палатаһының яңы составына тәүге 10 ағза раҫланды
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһының яңы составына тәүге 10 ағза раҫланды

УГ-1066-сы указға (https://npa.bashkortostan.ru/50732/) ярашлы, тәүге ун кеше шулар: Ынйы Әхмәҙуллина, Дмитрий Глушко, Анна Иҙрисова, Марат Мәрҙәнов, Рәмил Рәхимов, Евгений Телепнев,  Хәмзә Хафизов, Илнур Юлдыбаев, Гөлназ Йосопова, Азамат Муллашев. 

Декабрҙә БР Йәмәғәт палатаһының етенсе составының мөҙҙәте сыға. Законға ярашлы, яңы составтың өстән бер өлөшөн БР Башлығы раҫлай, тағы икенсе өстән бер өлөшө БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайҙа раҫлана. Ҡалғаны палатала билдәләнә.

27 октябрҙә икенсе унау билдәле булырға тейеш. Һигеҙенсе составтың тәүге ултырышы декабргә күҙалланған.

Сығанаҡ: БР Йәмәғәт палатаһы.

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика