0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 07:10

Айғырбатҡандағы серле юғалыуҙар

Йылҡыларҙың сәйер юғалыуы видеокамераға эләккән.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Айғырбатҡандағы серле юғалыуҙарАйғырбатҡандағы серле юғалыуҙар
Айғырбатҡандағы серле юғалыуҙар

Әбйәлил фермеры Айтуған Фәттәховтың район үҙәгенән бер нисә саҡрымда ғына урынлашҡан Айғырбатҡан утарында сәйер хәлдәр күҙәтелә. Тәүҙә йылҡы көтөүенән сатан ҡолон юғала. Күп тә үтмәй, йәш ярымлыҡ тай ҙа эҙһеҙ юҡҡа сыға.

Фермер малдарының ҡайҙа юғалыуын асыҡлар өсөн фототоҙаҡ урынлаштырырға ҡарар итә. Камера яҙмаларын ҡарағас, барыһының да шомло сере асыла: утарҙан ни бары бер саҡрым алыҫлыҡта инә айыу ике балаһы менән, бер нисә көн рәттән килеп, йәшереп ҡалдырған табышы менән һыйлана. Төнөн иһә кадырға малсылыҡ комплексы тирәләй йөрөгән ҡабан сусҡаһы ла эләгә.

Был осраҡ хафаға һала: һуңғы йылдарҙа республикала айыуҙар һаны ныҡ артты. Улар мал-тыуарға ғына түгел, кеше ғүмеренә лә хәүеф менән янай башланы. Йыртҡыстарҙың популяцияһын көйләү маҡсатында, Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы яңы сара индерҙе: хәҙер айыу алған һунарсыларға 50 мең һум түләнә.

Фото: А. Фәттәховтың архивынан.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика