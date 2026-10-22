+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 13:00

Һөйәлдәрҙән нисек ҡотолорға?

Күптәр, айырыуса йәйге осорҙа, аяҡтарына һөйәл сығып интегә. Был проблеманан тәбиғи компоненттар нигеҙендә әҙерләнгән майҙар ярҙам итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һөйәлдәрҙән нисек ҡотолорға?Һөйәлдәрҙән нисек ҡотолорға?
Һөйәлдәрҙән нисек ҡотолорға?

   Ҙур булмаған кер һабыны киҫәгенә (20 г тирәһе) 50 г башлы һуған, берәр ҡалаҡ ҡаймаҡ һәм бал ҡушып бутарға.
Килеп сыҡҡан ҡатнашманы һөйәлгә һылап, бинт йә марля киҫәге менән бәйләп, төнгөлөккә ҡалдырырға. Иртәнсәк уны йылы һыу менән йыуып төшөрөргә. Был процедураны һөйәлдәр бөткәнсе ҡабатларға мөмкин.

Бер үк күләмдә алоэ япрағы, сей картуф, башлы һуған алып, ҡырып, бергә ҡушып бутарға. Шуны һөйәлгә һыларға һәм өҫтөнә урталай ҡырҡылған алоэ япрағы ябып, бинт менән бәйләп, төнгөлөккә ҡалдырырға. Иртәнсәк йылы һыу менән йыуырға.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика