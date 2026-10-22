«Тауарҙар янып юҡҡа сыҡты»

Ул хәбәр итеүенсә, Wildberries складындағы янғын ваҡытында дөйөм баһаһы миллион ярым һумға яҡын булған тауарҙары янған.
— Беҙ бик борсолдоҡ, был беҙҙең өсөн юғалтыу булды. Хәҙер ҙә үҙем етештергән кейемдәрҙе һатабыҙ, — тип һөйләне Миләүшә. — Былар — йәйге костюмдар, велюр костюмдар, тундар. Шулай уҡ коллаген һәм магний кеүек биологик актив өҫтәмәләр бар. Башҡа кейемдәр тегеү һәм биологик актив өҫтәмәләр һатыу менән дә шөғөлләнмәйәсәкбеҙ.
Әгәр эш барып сыҡмаһа, тимәк, был өлкәнән китеп, яңы нәмә башларға кәрәк, тип һанай ул.
— Нәмә эшләйәсәгебеҙҙе әлегә белмәйбеҙ. Йорттар төҙөүҙе дауам итмәйәсәкбеҙ. Был беҙҙең бизнес ине. Йорттар һатыу менән 18 йыл шөғөлләндек. Күҙ алдығыҙға килтерәһегеҙме, 18 йыл был бизнес беҙгә бик яҡшы килем килтерҙе. Һәм бына быйыл беҙ бизнестың тамамланыуын аңланыҡ, сөнки килем юҡ. Бынан ары был эш менән шөғөлләнмәйәсәкбеҙ, отошло түгел, — ти ул.