+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 05:10

«Тауарҙар янып юҡҡа сыҡты»

«Башҡорт хужабикә»һе  күңелһеҙ хәлгә тарыуын һөйләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Тауарҙар янып юҡҡа сыҡты»«Тауарҙар янып юҡҡа сыҡты»
«Тауарҙар янып юҡҡа сыҡты»

 Ул хәбәр итеүенсә, Wildberries складындағы янғын ваҡытында дөйөм баһаһы миллион ярым һумға яҡын булған тауарҙары янған.

— Беҙ бик борсолдоҡ, был беҙҙең өсөн юғалтыу булды. Хәҙер ҙә үҙем етештергән кейемдәрҙе һатабыҙ, — тип һөйләне Миләүшә. — Былар — йәйге костюмдар, велюр костюмдар, тундар. Шулай уҡ коллаген һәм магний кеүек биологик актив өҫтәмәләр бар. Башҡа кейемдәр тегеү һәм биологик актив өҫтәмәләр һатыу менән дә шөғөлләнмәйәсәкбеҙ.

Әгәр эш барып сыҡмаһа, тимәк, был өлкәнән китеп, яңы нәмә башларға кәрәк, тип һанай ул.

— Нәмә эшләйәсәгебеҙҙе әлегә белмәйбеҙ. Йорттар төҙөүҙе дауам итмәйәсәкбеҙ. Был беҙҙең бизнес ине. Йорттар һатыу менән 18 йыл шөғөлләндек. Күҙ алдығыҙға килтерәһегеҙме, 18 йыл был бизнес беҙгә бик яҡшы килем килтерҙе. Һәм бына быйыл беҙ бизнестың тамамланыуын аңланыҡ, сөнки килем юҡ. Бынан ары был эш менән шөғөлләнмәйәсәкбеҙ, отошло түгел, — ти ул.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика