Ҡот осҡос! Ете кеше үлгән!

Авария юл эшмәкәрлеге алып барылған зонала, хәрәкәт реверсив светофор менән көйләнгән урында теркәлә. Volkswagen Caravelle автомобилдәр колонияһында хәрәкәт итә башлаған йөк машинаһы менән бәрелешкән.
Һуғылыуҙан һуң микроавтобусҡа ут тоҡанып киткән һәм тулыһынса янған. Салонда туғыҙ кеше — водитель һәм һигеҙ пассажир булған. Ете кеше һәләк булған: 35 йәштән 65 йәшкә тиклемге дүрт ир-ат һәм өс ҡатын-ҡыҙ. Енәйәт урынынан тағы ике кеше — 33 йәшлек водитель һәм 57 йәшлек пассажир — дауаханаға оҙатылған.
Алдан билдәле булыуынса, микроавтобус Сибай ҡалаһынан өс пассажир менән сыҡҡан булған. Юл ыңғайында уларға Силәбе һәм Төмән өлкәләренән кешеләр ҡушылған.
Автомобилдең газ ҡорамалы менән йыһазландырылған булыуы хәбәр ителә.