+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 05:20

Ҡот осҡос! Ете кеше үлгән!

Тубыл эргәһендәге юл-транспорт ваҡиғаһында ете кеше һәләк булған: микроавтобус Башҡортостандан юлға сыҡҡан булған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡот осҡос! Ете кеше үлгән!Ҡот осҡос! Ете кеше үлгән!
Ҡот осҡос! Ете кеше үлгән!

Авария юл эшмәкәрлеге алып барылған зонала, хәрәкәт реверсив светофор менән көйләнгән урында теркәлә. Volkswagen Caravelle автомобилдәр колонияһында хәрәкәт итә башлаған йөк машинаһы менән бәрелешкән.

Һуғылыуҙан һуң микроавтобусҡа ут тоҡанып киткән һәм тулыһынса янған. Салонда туғыҙ кеше — водитель һәм һигеҙ пассажир булған. Ете кеше һәләк булған: 35 йәштән 65 йәшкә тиклемге дүрт ир-ат һәм өс ҡатын-ҡыҙ. Енәйәт урынынан тағы ике кеше — 33 йәшлек водитель һәм 57 йәшлек пассажир — дауаханаға оҙатылған.

Алдан билдәле булыуынса, микроавтобус Сибай ҡалаһынан өс пассажир менән сыҡҡан булған. Юл ыңғайында уларға Силәбе һәм Төмән өлкәләренән кешеләр ҡушылған.

Автомобилдең газ ҡорамалы менән йыһазландырылған булыуы хәбәр ителә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика