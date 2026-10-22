+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 05:20

Каринэ Хәбирова - Бөтә донъя саммитында

Сара Үзбәкстандың Сәмәрҡәнд ҡалаһында асылды. Унда донъяның 100 иленән вәкилдәр йыйылған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Каринэ Хәбирова - Бөтә донъя саммитындаКаринэ Хәбирова - Бөтә донъя саммитында
Каринэ Хәбирова - Бөтә донъя саммитында

«Бәхет биләмәһе», «Өфө хосписы» хәйриә фондтарының попечителлек советтары рәйесе Каринэ Хәбирова Башҡортостан Республикаһының рәсми делегацияһы составында «Балаларҙың именлегенә инвестициялар: киләсәк быуындар өсөн тотороҡло һәм ғәҙел үҫешкә юл» тип аталған Бөтә донъя саммиты эшендә ҡатнаша.

Башҡортостан Башлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, саммиттың төп үҙенсәлеге – унда балалар һәм үҫмерҙәр өлкәндәр менән бер рәттән ҡатнаша, мәсьәләләр үҙҙәре исеменән күтәрелә.

Иғтибар үҙәгендә – социаль хеҙмәттәрҙең һәр кем өсөн асыҡ һәм сифатлы булыуы, балалы ғаиләләргә ярҙам саралары, балаларҙың һаулығын һаҡлау һәм иртә үҫешеүе, һәр баланың һаулыҡ торошона һәм тормош шарттарына ҡарамаҫтан кәрәкле ярҙам ала алыуын тәьмин итеү, шулай уҡ инклюзив белем биреүҙе үҫтереү мәсьәләләре.

Каринэ Хәбирова шулай уҡ балалар онкологияһы буйынса II Халыҡ-ара конгрестың юғары кимәлдәге сессияһында ҡатнашты.

Фото: БР Башлығының матбуғат хеҙмәтенән.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика