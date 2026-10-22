+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 04:10

Кадрҙар әҙерләүгә етди тотондоҡ

Башҡортостан педагогия колледждарын тамамлаусыларҙы эш урынына тиклем оҙатыу ойошторолған тәүге төбәк буласаҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Кадрҙар әҙерләүгә етди тотондоҡКадрҙар әҙерләүгә етди тотондоҡ
Кадрҙар әҙерләүгә етди тотондоҡ

Башҡортостанда «Кадрҙар» милли проекты буйынса әҙерләнгән «Маршрут төҙөлгән» проекты педагогия колледждарын тамамлаусыларҙы эшкә урынлаштырыуға ярҙам итергә тейеш. Башланғыс «Яңы заман өсөн көслө идеялар — 2026» форумының иң яҡшы 100 идеяһы иҫәбенә ингән һәм хәҙер республикала һынау этабына әҙерләнә.

«Маршрут төҙөлгән» проекты авторҙары сығарылыш уҡыусыларын эшкә урынлаштырыуға йоғонто яһаған бөтә ҡатнашыусыларҙы берҙәм системаға берләштерергә тәҡдим итә. Уға мәктәп, колледж, студенттың үҙе, кадрҙар үҙәге һәм буласаҡ эш биреүсе инә. Студенттар беренсе-икенсе курстан уҡ вакансиялар, стажировкалар һәм ярҙам саралары тураһында мәғлүмәт ала башлай.

Проектты ғәмәлгә ашырыуға Башҡортостандың 15 педагогия колледжы ҡушылған.

Һынау этабы тамамланғандан һуң Рәсәйҙең Хеҙмәт министрлығы һәм Стратегик башланғыстар агентлығы кадрҙар етмәгән башҡа төбәктәргә лә ошо механизмды таратырға ниәтләй.

Фото, сығанаҡ: Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика