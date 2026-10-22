Кадрҙар әҙерләүгә етди тотондоҡ

Башҡортостанда «Кадрҙар» милли проекты буйынса әҙерләнгән «Маршрут төҙөлгән» проекты педагогия колледждарын тамамлаусыларҙы эшкә урынлаштырыуға ярҙам итергә тейеш. Башланғыс «Яңы заман өсөн көслө идеялар — 2026» форумының иң яҡшы 100 идеяһы иҫәбенә ингән һәм хәҙер республикала һынау этабына әҙерләнә.
«Маршрут төҙөлгән» проекты авторҙары сығарылыш уҡыусыларын эшкә урынлаштырыуға йоғонто яһаған бөтә ҡатнашыусыларҙы берҙәм системаға берләштерергә тәҡдим итә. Уға мәктәп, колледж, студенттың үҙе, кадрҙар үҙәге һәм буласаҡ эш биреүсе инә. Студенттар беренсе-икенсе курстан уҡ вакансиялар, стажировкалар һәм ярҙам саралары тураһында мәғлүмәт ала башлай.
Проектты ғәмәлгә ашырыуға Башҡортостандың 15 педагогия колледжы ҡушылған.
Һынау этабы тамамланғандан һуң Рәсәйҙең Хеҙмәт министрлығы һәм Стратегик башланғыстар агентлығы кадрҙар етмәгән башҡа төбәктәргә лә ошо механизмды таратырға ниәтләй.
Фото, сығанаҡ: Контента | Инфоповод