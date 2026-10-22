+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 07:57

«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»

Хәйбулла районының Садовый ауылы ҡатын-ҡыҙҙары махсус хәрби операцияла ҡатнышусыларға сираттағы гуманитар ярҙам әҙерләгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»
«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»

Бөгөн һәр кемебеҙ һалдаттар өсөн доға ҡылабыҙ һәм уларҙы тиҙерәк өйҙәренә имен-һау Еңеү менән ҡайтыуҙарын көтәбеҙ. Яугирҙарға тыл ярҙамы ла кәрәк,  был ил һаҡсыларының рухын нығытырға, ҡатмарлы хәрби бурыстарҙы үтәүҙә булышлыҡ күрһәтә.

«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!» - тип Садовый ауылының миһырбанлы ҡатын-ҡыҙҙары клубҡа йыйылып, изге эшкә йәнә тотонған. Был юлы ауыл уңғандары яугирҙарҙың иммунитетын нығытыусы витамин ҡатнашмаһын  һәм ҡойма ямғырҙарҙан һаҡлаған плащ-палаткалар әҙерләгән. Афарин, садовыйҙар!

Фото: "Хәйбулла хәбәрҙәре" гәзите сайтынан. 

 

«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»
«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»
«Һин яңғыҙ түгел, һалдат!»
Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика