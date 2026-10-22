Бәүел тотҡарланһа...

Оло йәштә организмда бәүел тоҡарланыуының сәбәбе төрлө булыуы мөмкин. Мәҫәлән, ул йөрәге йә бөйөрөндә сире булған кешеләрҙә күҙәтелә. Шыйыҡлыҡ насар бүленеп сығыу сәбәпле, улар шешенә. Бындай осраҡта бәүел ҡыуҙырыусы саралар яҡшы. Әммә оло йәштәге ирҙәрҙә бәүелдең тотҡарланыуы простата биҙе шешенә бәйле булыуы ихтимал. Ә был осраҡта бәүел ҡыуҙырыу сараларын ҡулланыу ҡәтғи рәүештә тыйыла. Ғәҙәттә, хәл бик киҫкен булғанда был мәсьәлә оператив юл менән хәл ителә. Әгәр ҙә теге йәки был сәбәп буйынса операция яһатырға ярамаһа, табиптар башҡа дауалау юлын тәҡдим итә. Шуға күрә халыҡ медицинаһына мөрәжәғәт итер алдынан, мотлаҡ табипҡа күренеп, сәбәбен асыҡларға кәрәк. Ул һеҙгә дауаланыуҙың иң дөрөҫ юлын да күрһәтер.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.