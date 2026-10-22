+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Октября , 08:19

Бәүел тотҡарланһа...

“Миңә хәҙер 78 йәш. Олоғайған һайын һаулыҡ та ҡаҡшай, әле тегеһе, әле быныһы сығып ҡына тора. Хатта бына кесе ярау ҙа оло бер мәсьәләгә әүерелә башланы. Төрлө гәзит-журналдан уҡып, күҙәтеп барам, халыҡ медицинаһы бәүел ҡыуҙырыу өсөн әллә күпме ысул тәҡдим итә. Үләндәрҙең төрлөһө, тары ярмаһы, хатта ҡайһы бер йәшелсә-емештәр... Уҡыһаң инде, һәр береһе шундай шифалы көскә эйә, бөгөндән тот та эсә башла. Мине шундай һорау ҡыҙыҡһындыра: уларҙың барыһы ла бөтә кешегә лә берҙәй ярҙам итәме икән? Ғ.Н. Салауат районы”.

Добавить в предпочтительные источники Google
Бәүел тотҡарланһа...Бәүел тотҡарланһа...
Бәүел тотҡарланһа...

    Оло йәштә организмда бәүел тоҡарланыуының сәбәбе төрлө булыуы мөмкин. Мәҫәлән, ул йөрәге йә бөйөрөндә сире булған кешеләрҙә күҙәтелә.  Шыйыҡлыҡ насар бүленеп сығыу сәбәпле, улар шешенә. Бындай осраҡта бәүел ҡыуҙырыусы саралар яҡшы. Әммә оло йәштәге ирҙәрҙә бәүелдең тотҡарланыуы простата биҙе шешенә бәйле булыуы ихтимал. Ә был осраҡта бәүел ҡыуҙырыу сараларын ҡулланыу ҡәтғи рәүештә тыйыла. Ғәҙәттә, хәл бик киҫкен булғанда был мәсьәлә оператив юл менән хәл ителә. Әгәр ҙә теге йәки был сәбәп буйынса операция яһатырға ярамаһа, табиптар башҡа дауалау юлын тәҡдим итә. Шуға күрә халыҡ медицинаһына мөрәжәғәт итер алдынан, мотлаҡ табипҡа күренеп, сәбәбен асыҡларға кәрәк. Ул һеҙгә дауаланыуҙың иң дөрөҫ юлын да күрһәтер.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика