+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 12:30

Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров беҙҙең делегацияның Үзбәкстандағы эше тураһында яҙҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалындыҮзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды
Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды

Радий Фәрит улы менән Ташкент өлкәһе хокимы Зойир Мирзаев "Бекабад" технопарк төҙөлөшөнә старт бирҙе.

Был - Башҡортостан өсөн башҡа дәүләт майҙанында технопарк булдырыуҙың тәүге тәжрибәһе.

"Беҙҙең тәүге резиденттар бар. Был көнгә бик етди әҙерләндек. Партнерҙарыбыҙға рәхмәт. Владимир Владимирович менән Шәүкәт Мирзиеевҡа айырым рәхмәт", - тип яҙған социаль селтәрҙә Радий Хәбиров.

Әйткәндәй, Үзбәкстан менән хеҙмәттәшлек даирәһе киң буласаҡ - төрлө өлкәлә перспектива бар.

Фото: Радий Хәбировтың сәхифәһенән.

Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды
Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды
Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика