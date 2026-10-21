Үзбәкстанда Башҡортостан менән уртаҡ технопаркка нигеҙ һалынды

Радий Фәрит улы менән Ташкент өлкәһе хокимы Зойир Мирзаев "Бекабад" технопарк төҙөлөшөнә старт бирҙе.
Был - Башҡортостан өсөн башҡа дәүләт майҙанында технопарк булдырыуҙың тәүге тәжрибәһе.
"Беҙҙең тәүге резиденттар бар. Был көнгә бик етди әҙерләндек. Партнерҙарыбыҙға рәхмәт. Владимир Владимирович менән Шәүкәт Мирзиеевҡа айырым рәхмәт", - тип яҙған социаль селтәрҙә Радий Хәбиров.
Әйткәндәй, Үзбәкстан менән хеҙмәттәшлек даирәһе киң буласаҡ - төрлө өлкәлә перспектива бар.
Фото: Радий Хәбировтың сәхифәһенән.