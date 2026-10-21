+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 11:00

«Йәшел сауҡалыҡта – маньяк»

Социаль селтәрҙәрҙә шомло хәбәрҙәр тарала. Өфөлә йәшәүселәр полиция хеҙмәткәрҙәренең камераларҙан яҙмалар һорап алыуҙары хаҡында һөйләй.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Йәшел сауҡалыҡта – маньяк»«Йәшел сауҡалыҡта – маньяк»
«Йәшел сауҡалыҡта – маньяк»

Өфөнөң Йәшел сауҡалыҡ биҫтәһендә, йәнәһе лә, маньяк пәйҙә булған, тигән ҡурҡыныс мәғлүмәт әүҙем тарала.

Билдәле булыуынса, бында йәшәүселәр хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәренең коммерция объекттарына килеүе тураһында һөйләгән. Улар әйтеүенсә, хоҡуҡ һаҡлаусылар ҡатын-ҡыҙҙарға һөжүм иткән билдәһеҙ көсләүсене эҙләүгә бәйле килгән, ә тикшереү барышында эшҡыуарҙарҙан видеокүҙәтеү камералары яҙмаларын һорағандар.

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы  сериялы енәйәтсе тураһындағы мәғлүмәтте кире ҡаҡҡан.

«Маньяк, йәғни шәхескә һәм енси тейелгеһеҙлеккә ҡаршы сериялы енәйәттәр тураһында мәғлүмәт юҡ», – тип белдергәндәр ведомствоның матбуғат хеҙмәтенән.

Унда шулай уҡ был аныҡ бер енәйәт буйынса айырым оператив-эҙләү саралары йәки ҡала халҡының уйҙырмаһы булыуы ихтималлығын да билдәләгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика