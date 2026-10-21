«Йәшел сауҡалыҡта – маньяк»

Өфөнөң Йәшел сауҡалыҡ биҫтәһендә, йәнәһе лә, маньяк пәйҙә булған, тигән ҡурҡыныс мәғлүмәт әүҙем тарала.
Билдәле булыуынса, бында йәшәүселәр хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәренең коммерция объекттарына килеүе тураһында һөйләгән. Улар әйтеүенсә, хоҡуҡ һаҡлаусылар ҡатын-ҡыҙҙарға һөжүм иткән билдәһеҙ көсләүсене эҙләүгә бәйле килгән, ә тикшереү барышында эшҡыуарҙарҙан видеокүҙәтеү камералары яҙмаларын һорағандар.
Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы сериялы енәйәтсе тураһындағы мәғлүмәтте кире ҡаҡҡан.
«Маньяк, йәғни шәхескә һәм енси тейелгеһеҙлеккә ҡаршы сериялы енәйәттәр тураһында мәғлүмәт юҡ», – тип белдергәндәр ведомствоның матбуғат хеҙмәтенән.
Унда шулай уҡ был аныҡ бер енәйәт буйынса айырым оператив-эҙләү саралары йәки ҡала халҡының уйҙырмаһы булыуы ихтималлығын да билдәләгән.