+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 07:05

Пневмония түгел, ә теш протезы

  🦷 Башҡортостанда йәшәүсе ир ике йылға яҡын үпкәһендә теш протезы менән йөрөгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Пневмония түгел, ә теш протезыПневмония түгел, ә теш протезы
Пневмония түгел, ә теш протезы

Стәрлетамаҡта табиптар ирҙең тын алыу юлдарынан ул йоҡлағанда осраҡлы рәүештә йотоп ебәргән теш протезын сығарған. Был ваҡыт эсендә пациентты өҙлөкһөҙ йүткерү яфалаған, әммә ул табиптарға мөрәжәғәт итмәгән.

Яҡынса ике йыл элек ир кеше уянғас протезын юғалтыуын белгән. Уның тын алыу юлдарына эләгеүе тураһында ир хатта шикләнмәгән дә. Ул сәләмәтлеге насарайғас ҡына, октябрь башында медицина ярҙамы һорап мөрәжәғәт иткән. Башта унда пневмония (үпкә елһенеүе) бар тип шикләнгәндәр, әммә тикшереү уң үпкәһендә ят әйбер булыуын асыҡлаған.

Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала клиник дауаханаһында бронхоскопия яһағандар һәм махсус элмәк ярҙамында протезды һаҡлыҡ менән сығарғандар. Оҙаҡҡа һуҙылған йүткереүҙең сәбәбен бөтөрөргә мөмкин булған, хәҙер пациенттың сәләмәтлегенә ҡурҡыныс янамай.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика