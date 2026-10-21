Пневмония түгел, ә теш протезы

Стәрлетамаҡта табиптар ирҙең тын алыу юлдарынан ул йоҡлағанда осраҡлы рәүештә йотоп ебәргән теш протезын сығарған. Был ваҡыт эсендә пациентты өҙлөкһөҙ йүткерү яфалаған, әммә ул табиптарға мөрәжәғәт итмәгән.
Яҡынса ике йыл элек ир кеше уянғас протезын юғалтыуын белгән. Уның тын алыу юлдарына эләгеүе тураһында ир хатта шикләнмәгән дә. Ул сәләмәтлеге насарайғас ҡына, октябрь башында медицина ярҙамы һорап мөрәжәғәт иткән. Башта унда пневмония (үпкә елһенеүе) бар тип шикләнгәндәр, әммә тикшереү уң үпкәһендә ят әйбер булыуын асыҡлаған.
Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала клиник дауаханаһында бронхоскопия яһағандар һәм махсус элмәк ярҙамында протезды һаҡлыҡ менән сығарғандар. Оҙаҡҡа һуҙылған йүткереүҙең сәбәбен бөтөрөргә мөмкин булған, хәҙер пациенттың сәләмәтлегенә ҡурҡыныс янамай.