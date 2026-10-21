Ринат «Транснефть-Урал» компанияһында эшләй. Уның тураһында МАКС-каналында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров яҙҙы.
"Ул оҫталығын тәүгә генә иҫбатламай. Бығаса республика, федераль кимәлдә лә һынау тотто. Ҡытайҙағы чемпионатҡа юлламаны ла "Һөнәренең оҫтаһы" бөтә Рәсәй конкурсы һөҙөмтәләре буйынса яулап алды. Был конкурс "Кадрҙар" милли проекты буйынса үтә. Унда Ринат икенсе урын алды. Уны әлеге еңеүе менән ҡотлайым һәм ҡулын ҡыҫам. Ул һөнәр һайлап, тәүге аҙымдарын баҫҡан йәштәргә өлгө булып тора", - тип яҙған Радий Хәбиров.
Әйткәндәй, БР Башлығы иретеп йәбештереүсе - сварщик һөнәренең иң кәрәклеләрҙең береһе булыуын да иҫкә төшөрә.
Яҡташыбыҙ Ринат Иҙекәйевты беҙ ҙә ҡотлайбыҙ!
Фото: max.ru/radiyhabirov