+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 05:55

Беҙҙеке!

Башҡортостан егете Ринат Иҙекәйев илебеҙҙең иретеп йәбештереүселәр командаһы составында Ҡытайҙа үткән халыҡ-ара Arc Cup International Welding Competition  – «Кубок дуги – 2026» чемпионатында еңеүсе булды!

Добавить в предпочтительные источники Google
Беҙҙеке!Беҙҙеке!
Беҙҙеке!

Ринат «Транснефть-Урал» компанияһында эшләй. Уның тураһында МАКС-каналында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров яҙҙы.

"Ул оҫталығын тәүгә генә иҫбатламай. Бығаса республика, федераль кимәлдә лә һынау тотто. Ҡытайҙағы чемпионатҡа юлламаны ла "Һөнәренең оҫтаһы" бөтә Рәсәй конкурсы һөҙөмтәләре буйынса яулап алды. Был конкурс "Кадрҙар" милли проекты буйынса үтә. Унда Ринат икенсе урын алды. Уны әлеге еңеүе менән ҡотлайым һәм ҡулын ҡыҫам. Ул һөнәр һайлап, тәүге аҙымдарын баҫҡан йәштәргә өлгө булып тора", - тип яҙған Радий Хәбиров.

Әйткәндәй, БР Башлығы иретеп йәбештереүсе - сварщик һөнәренең иң кәрәклеләрҙең береһе булыуын да иҫкә төшөрә.

Яҡташыбыҙ Ринат Иҙекәйевты беҙ ҙә ҡотлайбыҙ! 

Фото: max.ru/radiyhabirov

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика