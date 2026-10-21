+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 07:07

Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы

Миндәк мәктәбендә «Айыҡ ауыл» программаһына арналған сарала бик әүҙем ғаиләләр ҡатнашты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлыБеҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы

Беҙҙең төбәктә күп балалы татыу ғаиләләр бик күп. Улар – райондың йөҙө, йәмғиәттең ныҡлы терәге. Күп балалы ғаиләлә балалар бергә үҫә, бер-береһенә ярҙам итә, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә өйрәнә, уларҙа яуаплылыҡ хисе ныҡ була. Ғаиләлә бергәләп байрамдар үткәреү, эшләү һәм ял итеү – былар барыһы ла балалар өсөн һуңынан ҡәҙерле иҫтәлек булып ҡала.

Миндәк мәктәбендә «Айыҡ ауыл» программаһына арналған сарала бик әүҙем ғаиләләр ҡатнашты. Уйын программаһы бай һәм төрлө булды. Ҡатнашыусыларға бер нисә этапты үтергә тура килде. Ярыш алдынан күнегеүҙәр эшләп алғас, һәр ғаилә үҙенең визит карточкаһын күрһәтте. Спорт конкурстары тиҙлекте, етеҙлекте һынаһа, интеллектуаль һорауҙарға өлкәндәр һәм балалар бергә дөрөҫ яуап эҙләне. Ижади этапта ғаилә тураһында мәҡәлдәр һәм әйтемдәрҙе иҫкә төшөрҙөләр.

Урындар түбәндәгесә бүленде: 1-се урын – Ғәзизовтар, 2-селә – Выдриндар, ә 3-сө Сәлиховтар булды. Беҙҙең спорт яратыусы ғаиләләр сәләмәт тормош һәм айыҡлыҡ яҡлы. Улар – башҡаларға ла өлгө!

 

Миндәк мәктәбе коллективы.

Учалы районы.

 

Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика