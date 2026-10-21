Беҙҙең ғаиләләр айыҡлыҡ яҡлы

Беҙҙең төбәктә күп балалы татыу ғаиләләр бик күп. Улар – райондың йөҙө, йәмғиәттең ныҡлы терәге. Күп балалы ғаиләлә балалар бергә үҫә, бер-береһенә ярҙам итә, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә өйрәнә, уларҙа яуаплылыҡ хисе ныҡ була. Ғаиләлә бергәләп байрамдар үткәреү, эшләү һәм ял итеү – былар барыһы ла балалар өсөн һуңынан ҡәҙерле иҫтәлек булып ҡала.
Миндәк мәктәбендә «Айыҡ ауыл» программаһына арналған сарала бик әүҙем ғаиләләр ҡатнашты. Уйын программаһы бай һәм төрлө булды. Ҡатнашыусыларға бер нисә этапты үтергә тура килде. Ярыш алдынан күнегеүҙәр эшләп алғас, һәр ғаилә үҙенең визит карточкаһын күрһәтте. Спорт конкурстары тиҙлекте, етеҙлекте һынаһа, интеллектуаль һорауҙарға өлкәндәр һәм балалар бергә дөрөҫ яуап эҙләне. Ижади этапта ғаилә тураһында мәҡәлдәр һәм әйтемдәрҙе иҫкә төшөрҙөләр.
Урындар түбәндәгесә бүленде: 1-се урын – Ғәзизовтар, 2-селә – Выдриндар, ә 3-сө Сәлиховтар булды. Беҙҙең спорт яратыусы ғаиләләр сәләмәт тормош һәм айыҡлыҡ яҡлы. Улар – башҡаларға ла өлгө!
Миндәк мәктәбе коллективы.
Учалы районы.