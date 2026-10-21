Балалар ант итте

Сарала Советтар Союзы Геройы В. Г. Лоскутов исемендәге лицейҙың 5-се класы һәм Рәсәй Геройы Станислав Большаков исемендәге 1-се мәктәп уҡыусылары, уларҙың ата-әсәләре, педагогтар һәм остаздар ҡатнашты.
Тантаналы ант ҡабул итеү сараһын Рәсәй Эске эштәр министрлығының Яңауыл районы буйынса бүлеге Ветерандар советы рәйесе, отставкалағы полиция майоры, ошо йүнәлеш кураторы Илшат Сабиров, полиция подполковнигы Олег Мирошниченко һәм полиция лейтенанты Рәшит Ғәлимов үткәрҙе.
Уҡыусылар ант һүҙҙәрен әйткәндә залда айырыуса тантаналы тынлыҡ урынлашты. Балаларҙың күҙҙәрендә тулҡынланыу ҙа, ошо мәлдең мөһимлеген аңлау ҙа сағылды. Бишенсе класс уҡыусылары өсөн был тәүге етди һынауҙарҙың береһе булды. Улар уға ҙур яуаплылыҡ менән ҡараны, тип хәбәр итәләр урындан.
Фото: Муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи", сығанаҡ: Контента | Инфоповод