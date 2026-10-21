+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 04:35

Балалар ант итте

Башҡортостандың Яңауыл ҡалаһы Йәштәр һарайында полиция кластарында белем алыусы уҡыусыларҙың тантаналы ант итеү сараһы үтте. Ул «Йәштәр һәм балалар» милли проекты маҡсаттарына һәм бурыстарына яуап бирә, уҡыусыларҙа гражданлыҡ яуаплылығы тәрбиәләүгә, һөнәри йүнәлеште билдәләүгә һәм йәмғиәткә хеҙмәт итеүгә аңлы ҡараш формалаштырыуға йүнәлтелгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Балалар ант иттеБалалар ант итте
Балалар ант итте

Сарала Советтар Союзы Геройы В. Г. Лоскутов исемендәге лицейҙың 5-се класы һәм Рәсәй Геройы Станислав Большаков исемендәге 1-се мәктәп уҡыусылары, уларҙың ата-әсәләре, педагогтар һәм остаздар ҡатнашты.

Тантаналы ант ҡабул итеү сараһын Рәсәй Эске эштәр министрлығының Яңауыл районы буйынса бүлеге Ветерандар советы рәйесе, отставкалағы полиция майоры, ошо йүнәлеш кураторы Илшат Сабиров, полиция подполковнигы Олег Мирошниченко һәм полиция лейтенанты Рәшит Ғәлимов үткәрҙе.

Уҡыусылар ант һүҙҙәрен әйткәндә залда айырыуса тантаналы тынлыҡ урынлашты. Балаларҙың күҙҙәрендә тулҡынланыу ҙа, ошо мәлдең мөһимлеген аңлау ҙа сағылды. Бишенсе класс уҡыусылары өсөн был тәүге етди һынауҙарҙың береһе булды. Улар уға ҙур яуаплылыҡ менән ҡараны, тип хәбәр итәләр урындан.

Фото: Муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи", сығанаҡ: Контента | Инфоповод

Балалар ант итте
Балалар ант итте
Балалар ант итте
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика