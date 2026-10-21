Айҙар Ғәлимов сәхнәнән китәме?

Башҡортостандың халыҡ артисы Айҙар Ғәлимов хәбәр итеүенсә, күптән түгел ул социаль селтәрҙәрҙә яңы концерт программаһын әҙерләү хаҡында видео урынлаштыра. Унда артистың сәләмәтлеге менән бәйле проблемалар сәбәпле эшмәкәрлегендә тәнәфес яһарға мәжбүр булыуы тураһында ла әйтелә.
Айҙар Ғәлимов һүҙҙәренсә, ҡайһы бер мәғлүмәт саралары һәм тамашасылар уның һүҙҙәрен дөрөҫ аңламаған. Шуның арҡаһында артистың концерт эшмәкәрлеген дауам итә алмаясағы һәм барлыҡ концерттарҙың да өҙөлөүе тураһында имеш-мимештәр таралған.
— Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡайһы бер мәғлүмәт саралары һәм тамашасылар материалды дөрөҫ аңламаны. Йәнәһе, мин концерт эшмәкәрлеген дауам итә алмаясаҡмын һәм барлыҡ концерттар ҙа булмаясаҡ тигән имеш-мимеш таралды. Шуға бәйле аңлатма бирергә теләйем. Бындай хәл булды, был проблема бар ине, әммә ул программаны әҙерләүҙең башында, йәғни дүрт ай элек булды. Быларҙың барыһын да үттек, барыһын да кисерҙек. Хәҙер тергеҙелеү (реабилитация) процесы бара. Был беҙҙең эшкә ҡамасауламай. Улай ғына ла түгел, эш барышында тергеҙелеү тағы л
а яҡшыраҡ барасаҡ, — тип аңлатты Айҙар Ғәлимов.
Артист яңы программаның премьераһы уҙыуын да әйтте.
— Минеңсә, беҙ яҡшы концерт программаһы әҙерләнек. Иғлан ителгән гастроль турына рәхәтләнеп сығабыҙ. Рекламала планлаштырылған һәм иғлан ителгән барлыҡ концерттар ҙа үтәсәк. Алға барабыҙ, йырҙарыбыҙ, һеҙҙең алҡыштар һәм энергияғыҙ менән бергә тергеҙеләсәкбеҙ, — тине ул.