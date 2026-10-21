+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 06:15

Айҙар Ғәлимов сәхнәнән китәме?

Билдәле булыуынса, йырсының һаулығы менән бәйле проблемалар бар.

Добавить в предпочтительные источники Google
Айҙар Ғәлимов сәхнәнән китәме?Айҙар Ғәлимов сәхнәнән китәме?
Айҙар Ғәлимов сәхнәнән китәме?

 

Башҡортостандың халыҡ артисы Айҙар Ғәлимов хәбәр итеүенсә, күптән түгел ул социаль селтәрҙәрҙә яңы концерт программаһын әҙерләү хаҡында видео урынлаштыра. Унда артистың сәләмәтлеге менән бәйле проблемалар сәбәпле эшмәкәрлегендә тәнәфес яһарға мәжбүр булыуы тураһында ла әйтелә.

Айҙар Ғәлимов һүҙҙәренсә, ҡайһы бер мәғлүмәт саралары һәм тамашасылар уның һүҙҙәрен дөрөҫ аңламаған. Шуның арҡаһында артистың концерт эшмәкәрлеген дауам итә алмаясағы һәм барлыҡ концерттарҙың да өҙөлөүе тураһында имеш-мимештәр таралған.

— Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡайһы бер мәғлүмәт саралары һәм тамашасылар материалды дөрөҫ аңламаны. Йәнәһе, мин концерт эшмәкәрлеген дауам итә алмаясаҡмын һәм барлыҡ концерттар ҙа булмаясаҡ тигән имеш-мимеш таралды. Шуға бәйле аңлатма бирергә теләйем. Бындай хәл булды, был проблема бар ине, әммә ул программаны әҙерләүҙең башында, йәғни дүрт ай элек булды. Быларҙың барыһын да үттек, барыһын да кисерҙек. Хәҙер тергеҙелеү (реабилитация) процесы бара. Был беҙҙең эшкә ҡамасауламай. Улай ғына ла түгел, эш барышында тергеҙелеү тағы л

а яҡшыраҡ барасаҡ, — тип аңлатты Айҙар Ғәлимов.

Артист яңы программаның премьераһы уҙыуын да әйтте.

— Минеңсә, беҙ яҡшы концерт программаһы әҙерләнек. Иғлан ителгән гастроль турына рәхәтләнеп сығабыҙ. Рекламала планлаштырылған һәм иғлан ителгән барлыҡ концерттар ҙа үтәсәк. Алға барабыҙ, йырҙарыбыҙ, һеҙҙең алҡыштар һәм энергияғыҙ менән бергә тергеҙеләсәкбеҙ, — тине ул.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика