"Йәшлек" менән уңыш йылмая

Робот-саң һурҙырғысты Ейәнсура районының Юлдаш ауылында йәшәүсе Бикбаевтар ғаиләһе отто.Күптән түгел Республика мәғлүмәт үҙәге директоры Айнур Дәүләтбәков һәм “Йәшлек” гәзитенең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков төп призды эйәһенә алып барып тапшырҙы.
Бикбаева 42 йыл инде яратҡан “Ейәнсура таңдары” һәм “Йәшлек” гәзиттәренән айырылмай. "Ғаилә ҡороуыбыҙға быйыл 42 йыл була, йыл һайын районка менән "Йәшлек"кә яҙылабыҙ. Ташлама менән яҙылыу ун көнлөгө башланыу менән 2027 йылдың тәүге яртыһына яғылып ҡуйҙыҡ әле. Ә бүләк уйнатыуҙа йыл да тиерлек ҡатнаша инек, быйыл уңыш йылмайҙы. Үҙебеҙ "Сәләм" тапшырыуын ҡарамаған инек, шуға бүләк отоуыбыҙҙы белмәнек. Ауылдаштар берәм-берәм ҡотлай башлағас, аптырап киттек," - тиҙәр Миңзәлә апай менән Борис ағай.
Ҡәҙерле дуҫтар! Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: 2027 йылдың тәүге ярты йыллығына гәзит-журналдарға яҙылыу башланды. Әгәр "Йәшлек"кә яҙылмаған булһағыҙ, почта бүлексәһенә ашығығыҙ! Сөнки беҙҙекеләргә һәр ваҡыт уңыш йылмая.