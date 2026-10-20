+3 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 10:37

"Йәшлек" менән уңыш йылмая

“Башҡортостан Республикаһы” нәшриәт йорто даими рәүештә матбуғатҡа яҙылыусылар араһында  “Яҙыл да бүләк от!” акцияһын уҙғара. 6 октябрҙең иртәһе гәзит-журналдар менән дуҫ булған алты даланлы ғаиләгә шатлыҡ алып килде. Нәшриәт йортоноң матбуғатҡа яҙылыу бүлеге етәксеһе Айнар Байбулатов "Сәләм" тапшырыуының тура эфирында бүләктәр уйнатты. Быйылғы еңеүселәр араһында беҙҙең гәзиттең тоғро дуҫтары ла булыуы һөйөнөслө.  

Добавить в предпочтительные источники Google
"Йәшлек" менән уңыш йылмая"Йәшлек" менән уңыш йылмая
"Йәшлек" менән уңыш йылмая

Робот-саң һурҙырғысты Ейәнсура районының Юлдаш ауылында йәшәүсе Бикбаевтар ғаиләһе отто.Күптән түгел Республика мәғлүмәт үҙәге директоры Айнур Дәүләтбәков һәм “Йәшлек” гәзитенең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков төп призды эйәһенә алып барып тапшырҙы.

Бикбаева 42 йыл инде яратҡан “Ейәнсура таңдары” һәм “Йәшлек” гәзиттәренән айырылмай. "Ғаилә ҡороуыбыҙға быйыл 42 йыл була, йыл һайын районка менән "Йәшлек"кә яҙылабыҙ. Ташлама менән яҙылыу ун көнлөгө башланыу менән 2027 йылдың тәүге яртыһына яғылып ҡуйҙыҡ әле. Ә бүләк уйнатыуҙа йыл да тиерлек ҡатнаша инек, быйыл уңыш йылмайҙы. Үҙебеҙ "Сәләм" тапшырыуын ҡарамаған инек, шуға бүләк отоуыбыҙҙы белмәнек. Ауылдаштар берәм-берәм ҡотлай башлағас, аптырап киттек," - тиҙәр Миңзәлә апай менән Борис ағай.

Ҡәҙерле дуҫтар! Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: 2027 йылдың тәүге ярты йыллығына гәзит-журналдарға яҙылыу башланды. Әгәр "Йәшлек"кә яҙылмаған булһағыҙ, почта бүлексәһенә ашығығыҙ! Сөнки беҙҙекеләргә һәр ваҡыт уңыш йылмая.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика