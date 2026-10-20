Һөйәркәһенә тотонған аҡсаһын ҡатынына ҡайтарырға мәжбүр иткәндәр

Ведомствола билдәләүҙәренсә, төньяҡ башҡала ла йәшәүсе ир кешеһе һөйәркәһенең уның дуҫы менән хыянат итеүе тураһында белгән һәм дуҫын уның ҡатынына фашлап, үс алырға ҡарар иткән. Дуҫының ҡатыны айырылышырға ғариза биргән һәм иренең ике йыл эсендә һөйәркәһенә 1,4 миллион һумға яҡын аҡса күсереүен белгән.
Ҡатын судҡа мөрәжәғәт итеп, хыянатсынан был аҡсаның яртыһын кире ҡайтарыуҙы талап иткән, сөнки был аҡса бергә йәшәгән осорҙа эшләп табылынған һәм уртаҡ мөлкәт булып иҫәпләнә.
Суд хыянатсы ирҙе элекке ҡатынына 694 893 һум 50 тин аҡсаны ҡайтарырға бурыслы иткән — был һөйәркәгә тотонолған аҡсаның теүәл яртыһы булып сыға.