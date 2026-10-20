+3 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 10:50

Һөйәркәһенә тотонған аҡсаһын ҡатынына ҡайтарырға мәжбүр иткәндәр

Санкт-Петербург суды «мөхәббәт өсмөйөшө» тураһындағы гражданлыҡ эшенең үҙенсәлектәрен тикшергән һәм элекке иренә ҡаршы бәхәстә законлы ҡатынының мәнфәғәттәрен яҡлаған. Был турала ҡала судтарының берләшкән матбуғат хеҙмәте етәксеһе Дарья Лебедева хәбәр итте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һөйәркәһенә тотонған аҡсаһын ҡатынына ҡайтарырға мәжбүр иткәндәрҺөйәркәһенә тотонған аҡсаһын ҡатынына ҡайтарырға мәжбүр иткәндәр
Һөйәркәһенә тотонған аҡсаһын ҡатынына ҡайтарырға мәжбүр иткәндәр

Ведомствола билдәләүҙәренсә, төньяҡ башҡала ла йәшәүсе ир кешеһе һөйәркәһенең уның дуҫы менән хыянат итеүе тураһында белгән һәм дуҫын уның ҡатынына фашлап, үс алырға ҡарар иткән. Дуҫының ҡатыны айырылышырға ғариза биргән һәм иренең ике йыл эсендә һөйәркәһенә  1,4 миллион һумға яҡын аҡса күсереүен белгән.

Ҡатын судҡа мөрәжәғәт итеп, хыянатсынан был аҡсаның яртыһын кире ҡайтарыуҙы талап иткән, сөнки был аҡса бергә йәшәгән осорҙа эшләп табылынған һәм уртаҡ мөлкәт булып иҫәпләнә.

Суд хыянатсы ирҙе элекке ҡатынына 694 893 һум 50 тин аҡсаны ҡайтарырға бурыслы иткән — был һөйәркәгә тотонолған аҡсаның теүәл яртыһы булып сыға.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика