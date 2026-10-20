Әстәғәфирулла, был нимә ул?

Бөрйән районы Ырғыҙлы ауылы янындағы туристик маршрутта ғәҙәти булмаған шар һымаҡ сәйер түңәрәктәр табылған. Был турала социаль селтәрҙәрҙә «Башҡортостан» милли паркы хеҙмәткәрҙәре хәбәр итте.
Белгестәр һүҙҙәренсә, был галлалар тип атала. Уларҙы оҙонлоғо 5 мм-ға тиклем еткән орехотворка тигән бөжәк һала.
Инә бөжәк йомыртҡаны имән япрағына һала. Йомыртҡанан сыҡҡан ҡорт айырым матдәләр бүлеп сығара, улар тирә-яҡтағы күҙәнәктәрҙең тиҙ арала үҫеүенә сәбәпсе була — галл ошолай барлыҡҡа килә. Уның эсендә ҡорт үҙенә һыйыныу урыны һәм аҙыҡ таба. Бындай түңәрәктәрҙең диаметры — 8-ҙән 21 мм-ға тиклем. Көҙөн галлалар япраҡтар менән бергә өҙөлөп төшә, а әҙер бөжәктәр тышҡа октябрь аҙағында - декабрь башында сыға.
Шулай уҡ милли парк хеҙмәткәрҙәре билдәләүенсә, элек галлаларҙың составында таниндар күп булғанлыҡтан, уларҙан яҙыу ҡараһы яһағандар.