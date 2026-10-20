+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 05:20

Әстәғәфирулла, был нимә ул?

Туристар сәйер табышҡа юлыҡҡан. Белгестәр бының нимә икәнен аңлатты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Әстәғәфирулла, был нимә ул?Әстәғәфирулла, был нимә ул?
Әстәғәфирулла, был нимә ул?

 Бөрйән районы Ырғыҙлы ауылы янындағы туристик маршрутта ғәҙәти булмаған шар һымаҡ сәйер түңәрәктәр табылған. Был турала социаль селтәрҙәрҙә «Башҡортостан» милли паркы хеҙмәткәрҙәре хәбәр итте.

Белгестәр һүҙҙәренсә, был галлалар тип атала. Уларҙы оҙонлоғо 5 мм-ға тиклем еткән орехотворка тигән бөжәк һала.

Инә бөжәк йомыртҡаны имән япрағына һала. Йомыртҡанан сыҡҡан ҡорт айырым матдәләр бүлеп сығара, улар тирә-яҡтағы күҙәнәктәрҙең тиҙ арала үҫеүенә сәбәпсе була — галл ошолай барлыҡҡа килә. Уның эсендә ҡорт үҙенә һыйыныу урыны һәм аҙыҡ таба. Бындай түңәрәктәрҙең диаметры — 8-ҙән 21 мм-ға тиклем. Көҙөн галлалар япраҡтар менән бергә өҙөлөп төшә, а әҙер бөжәктәр тышҡа октябрь аҙағында - декабрь башында сыға.

Шулай уҡ милли парк хеҙмәткәрҙәре билдәләүенсә, элек галлаларҙың составында таниндар күп булғанлыҡтан, уларҙан яҙыу ҡараһы яһағандар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика