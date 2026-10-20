Рөстәм Ғиззәтуллин: «Ҡыҙымдың тыуыуы аңлы аҙым!»

Унда артист үҙенең йәше, яңы тыуған ҡыҙы һәм буласаҡ концерттары тураһында һөйләй.
Үҙенә нисә йәш тигән һорауға йырсы: «Бер ниндәй ҙә сер юҡ, миңә 52 йәш», — тип яуап бирҙе.
– Ләкин мин һәр ваҡыт: «Паспортта минең йәшемде бутағандарҙыр, моғайын», — тип шаяртам. Күңел торошом буйынса үҙемде һәр саҡ 33 йәш тирәһендә тоям, – ти ул.
Әйткәндәй, күптәр уның был фекере менән килешә. Дәртле, ағылып торған энергиялы артисҡа ысынлап та 52 йәш биреп булмай.
Интервьюла унан яңы тыуған ҡыҙы тураһында ла һорағандар.
– Ҡыҙыбыҙҙың донъяға килеүе көтөлмәгән хәл булманы. Был — тулыһынса уйланылған, аңлы аҙым. Уның тыуыуына сикһеҙ шатмын. Ҡыҙым мине ныҡ илһамландыра. Ә илһам булғанда өр-яңы, көтөлмәгән идеялар тыуа. Әле ошо тулҡында яңы программа әҙерләйем, ул ысын мәғәнәһендә «ут буласаҡ»! Ноябрь башында уны Өфөлә, аҙаҡ Силәбелә күрһәтәсәкбеҙ, – тине артист.
Яратҡан йырсыбыҙға артабан да ижади уңыштар, яңы идеялар һәм ғаилә бәхете теләп ҡалабыҙ!