+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 05:30

Рөстәм Ғиззәтуллин: «Ҡыҙымдың тыуыуы аңлы аҙым!»

Күптәрҙең яратҡан йырсыһы Рөстәм Ғиззәтуллин социаль селтәрҙәрҙә бәләкәй генә интервью урынлаштырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Рөстәм Ғиззәтуллин: «Ҡыҙымдың тыуыуы аңлы аҙым!»Рөстәм Ғиззәтуллин: «Ҡыҙымдың тыуыуы аңлы аҙым!»
Рөстәм Ғиззәтуллин: «Ҡыҙымдың тыуыуы аңлы аҙым!»

Унда артист үҙенең йәше, яңы тыуған ҡыҙы һәм буласаҡ концерттары тураһында һөйләй.

Үҙенә нисә йәш тигән һорауға йырсы: «Бер ниндәй ҙә сер юҡ, миңә 52 йәш», — тип яуап бирҙе.

– Ләкин мин һәр ваҡыт: «Паспортта минең йәшемде бутағандарҙыр, моғайын», — тип шаяртам. Күңел торошом буйынса үҙемде һәр саҡ 33 йәш тирәһендә тоям, – ти ул.

Әйткәндәй, күптәр уның был фекере менән килешә. Дәртле, ағылып торған энергиялы артисҡа ысынлап та 52 йәш биреп булмай.

Интервьюла унан яңы тыуған ҡыҙы тураһында ла һорағандар.

– Ҡыҙыбыҙҙың донъяға килеүе көтөлмәгән хәл булманы. Был — тулыһынса уйланылған, аңлы аҙым. Уның тыуыуына сикһеҙ шатмын. Ҡыҙым мине ныҡ илһамландыра. Ә илһам булғанда өр-яңы, көтөлмәгән идеялар тыуа. Әле ошо тулҡында яңы программа әҙерләйем, ул ысын мәғәнәһендә «ут буласаҡ»! Ноябрь башында уны Өфөлә, аҙаҡ Силәбелә күрһәтәсәкбеҙ, – тине артист.

Яратҡан йырсыбыҙға артабан да ижади уңыштар, яңы идеялар һәм ғаилә бәхете теләп ҡалабыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика