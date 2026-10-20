+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 07:50

«Башкирская домохозяйка» Белореттан өй эҙләй

Ул пенсияға сыҡҡас ошо яҡтарҙа йәшәгеһе килеүен һөйләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Башкирская домохозяйка» Белореттан өй эҙләй«Башкирская домохозяйка» Белореттан өй эҙләй
«Башкирская домохозяйка» Белореттан өй эҙләй

Миләүшә күптән инде Белорет районында өй ҡарап йөрөй икән. Зөйәк ауылына йәки күрше тирә ауылдарға өҫтөнлөк бирә. Иң мөһиме — йорт Инйәр йылғаһы буйында булырға тейеш.

— Инйәр буйындағы өйҙә йәшәү, ауылға тик электричка менән генә барып етеп булыуы яҡшы булыр ине. Унда ер участкаһы, яҡшы өй булһын ине. Белорет районында йәшәүселәр, һеҙгә мөрәжәғәт итәм: әгәр ошо тирәлә өй менән ер һатһағыҙ, миңә яҙығыҙ. Мин был районды бик яратам. Бик шәп урын. Ҡартлығымды шунда үткәргем килә, — тип уртаҡлашты Миләүшә Шәйхлисламова.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика