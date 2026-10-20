«Башкирская домохозяйка» Белореттан өй эҙләй

Миләүшә күптән инде Белорет районында өй ҡарап йөрөй икән. Зөйәк ауылына йәки күрше тирә ауылдарға өҫтөнлөк бирә. Иң мөһиме — йорт Инйәр йылғаһы буйында булырға тейеш.
— Инйәр буйындағы өйҙә йәшәү, ауылға тик электричка менән генә барып етеп булыуы яҡшы булыр ине. Унда ер участкаһы, яҡшы өй булһын ине. Белорет районында йәшәүселәр, һеҙгә мөрәжәғәт итәм: әгәр ошо тирәлә өй менән ер һатһағыҙ, миңә яҙығыҙ. Мин был районды бик яратам. Бик шәп урын. Ҡартлығымды шунда үткәргем килә, — тип уртаҡлашты Миләүшә Шәйхлисламова.