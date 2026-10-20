Балалар киләсәге – беҙҙең ҡулда!

Беҙҙең быуын, беҙҙең киләсәк – беҙҙең ҡулда. «Айыҡ ауыл» проекты сиктәрендә Бөтә донъя айыҡлыҡ көнө алдынан 6-сы мәктәптә «Алкоголь тураһында бөтә хәҡиҡәт» тигән темаға әңгәмә үтте. Сараның маҡсаты – уҡыусыларға алкоголдең ни тиклем хәүефле икәнлеген һәм сәләмәт тормош рәүешенең ни тиклем мөһим булыуын еткереү. Уҡыусылар документаль фильм ҡараны. Ул спиртлы эсемлектәрҙең кеше организмына нисек тәьҫир итеүен асыҡ күрһәтте. Ошо яҙма ярҙамында балалар эскелеккә бәйле хәүефте нығыраҡ аңланы.
Сәләмәт быуын – илдең байлығы. Айыҡ ауыл, сәләмәт ғаилә һәм матур киләсәк өсөн беҙ бөгөндән үк бергәләп тырышырға тейешбеҙ. Сөнки балалар киләсәге, ысынлап та, беҙҙең ҡулда.
Миндәк мәктәбе коллективы.
Учалы районы.