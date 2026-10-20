+3 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 08:42

Балалар киләсәге – беҙҙең ҡулда!

Быйыл Учалы районы ауылдары «Айыҡ ауыл» конкурсында үҙ көсөн һынай. Миндәк ауылы был матур конкурста әүҙем ҡатнаша.

Добавить в предпочтительные источники Google
Балалар киләсәге – беҙҙең ҡулда!Балалар киләсәге – беҙҙең ҡулда!
Балалар киләсәге – беҙҙең ҡулда!

Беҙҙең быуын, беҙҙең киләсәк – беҙҙең ҡулда. «Айыҡ ауыл» проекты сиктәрендә Бөтә донъя айыҡлыҡ көнө алдынан 6-сы мәктәптә «Алкоголь тураһында бөтә хәҡиҡәт» тигән темаға әңгәмә үтте. Сараның маҡсаты – уҡыусыларға алкоголдең ни тиклем хәүефле икәнлеген һәм сәләмәт тормош рәүешенең ни тиклем мөһим булыуын еткереү. Уҡыусылар документаль фильм ҡараны. Ул спиртлы эсемлектәрҙең кеше организмына нисек тәьҫир итеүен асыҡ күрһәтте. Ошо яҙма ярҙамында балалар эскелеккә бәйле хәүефте нығыраҡ аңланы.

Сәләмәт быуын – илдең байлығы. Айыҡ ауыл, сәләмәт ғаилә һәм матур киләсәк өсөн беҙ бөгөндән үк бергәләп тырышырға тейешбеҙ. Сөнки балалар киләсәге, ысынлап та, беҙҙең ҡулда.

 

Миндәк мәктәбе коллективы.

Учалы районы.

 

Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика