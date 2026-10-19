+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 05:05

Ығы-зығы донъя ...

Ығы-зығы донъя ... Йөрәк тыныс булһа йәнең тыныс. Тик буламы ғәмһеҙ генә йәшәп. Булмай йәшнәп..... Тере күңел тулай, илай, йырлай Шунда ғына тормош шаулай...

Добавить в предпочтительные источники Google
Ығы-зығы донъя ...Ығы-зығы донъя ...
Ығы-зығы донъя ...

Күңел зирәк булһа донъяң тыныс.

Аҡ-ҡаранан айыраһың еҙ табаңды.

Аҡыл менән дуҫлыҡ һуғараһың.....

Алға ҡарап, хәстәр күреп тирә-йүндә

Йәй әҙерләп ҡалаһыңдыр үҙ санаңды...

 

Һөйөү ҡотоң тапһа йәрең итеп -

сәйнүгеңә тура килгән ҡапҡас менән.

Еләһеңдер еңел генә донъя көтөп.

Башың ҡатмай һөйрәп "сумаҙанды "

кибеттә үк һынған икән тотҡасынан.

 

Ығы-зығы донъя уҙа ней булһа ла.

Тыуым булһа ,үлеме бар һәр бер өйҙә.

Ҡаса алмайбыҙ бер ҡайҙа ла.

Көс-ҡөҙрәттән айырмайса йәшәр өсөн

Дәрт-дарманың ташламаһын ошо Ерҙә.

 

Римма Саньярова-Ғәлиәхмәтова.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика