Күңел зирәк булһа донъяң тыныс.
Аҡ-ҡаранан айыраһың еҙ табаңды.
Аҡыл менән дуҫлыҡ һуғараһың.....
Алға ҡарап, хәстәр күреп тирә-йүндә
Йәй әҙерләп ҡалаһыңдыр үҙ санаңды...
Һөйөү ҡотоң тапһа йәрең итеп -
сәйнүгеңә тура килгән ҡапҡас менән.
Еләһеңдер еңел генә донъя көтөп.
Башың ҡатмай һөйрәп "сумаҙанды "
кибеттә үк һынған икән тотҡасынан.
Ығы-зығы донъя уҙа ней булһа ла.
Тыуым булһа ,үлеме бар һәр бер өйҙә.
Ҡаса алмайбыҙ бер ҡайҙа ла.
Көс-ҡөҙрәттән айырмайса йәшәр өсөн
Дәрт-дарманың ташламаһын ошо Ерҙә.
Римма Саньярова-Ғәлиәхмәтова.