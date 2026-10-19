+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 05:05

Йәш экологтар слеты үтте

Башҡортостандың һоҡланғыс төбәгенең береһенә - Ҡандракүл буйына төрлө район һәм ҡаланан балалар йыйылған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Йәш экологтар слеты үттеЙәш экологтар слеты үтте
Йәш экологтар слеты үтте
Туймазы ҡалаһының балалар (үҫмерҙәр) ижады йорто һәм күл буйындағы лагерь базаһында «Экологик именлек» милли проектына ярашлы үткән слет, дөйөм алғанда, 600-ҙән ашыу уҡыусыны берләштергән. Финалға 70 юннат сыҡҡан. Улар Өфө, Стәрлетамаҡ, Мәләүез, Ишембай, Туймазы ҡалаларынан, Саҡмағош, Шаран райондарынан килгән.
Өс көн дауамында йәш экологтар метеорологик практикум үҙләштергән, ел йүнәлешен билдәләргә өйрәнгән, топографик диктант яҙған. Балалар шулай уҡ "Ҡандракүл" тәбиғәт паркының методисы Ирина Сабирова менән дә йөкмәткеле осрашыуҙа ҡатнашҡан.
Слеттың иң мөһим сараларының береһе - "Рәсәй һыуҙары" акцияһында ҡатнашыу. Уҡыусылар күл буйын таҙартып, Халыҡтар дуҫлығы аллеяһына нигеҙ һалған - 500 төп себер ҡарағасы ултыртҡан.
 
Йәш экологтар слеты үтте
Йәш экологтар слеты үтте
Йәш экологтар слеты үтте
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика