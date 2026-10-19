Йәш экологтар слеты үтте

Туймазы ҡалаһының балалар (үҫмерҙәр) ижады йорто һәм күл буйындағы лагерь базаһында «Экологик именлек» милли проектына ярашлы үткән слет, дөйөм алғанда, 600-ҙән ашыу уҡыусыны берләштергән. Финалға 70 юннат сыҡҡан. Улар Өфө, Стәрлетамаҡ, Мәләүез, Ишембай, Туймазы ҡалаларынан, Саҡмағош, Шаран райондарынан килгән.
Өс көн дауамында йәш экологтар метеорологик практикум үҙләштергән, ел йүнәлешен билдәләргә өйрәнгән, топографик диктант яҙған. Балалар шулай уҡ "Ҡандракүл" тәбиғәт паркының методисы Ирина Сабирова менән дә йөкмәткеле осрашыуҙа ҡатнашҡан.
Слеттың иң мөһим сараларының береһе - "Рәсәй һыуҙары" акцияһында ҡатнашыу. Уҡыусылар күл буйын таҙартып, Халыҡтар дуҫлығы аллеяһына нигеҙ һалған - 500 төп себер ҡарағасы ултыртҡан.