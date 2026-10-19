+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 07:50

Шырпы менән уйнаған ике бала реанимацияға эләккән

Башҡортостандың Байымбәт ауылында бәләкәй ҡыҙ һәм малай бесән кәбәне янында ут  менән уйнаған. Ҡоро үләнгә ут ҡапҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Шырпы менән уйнаған ике бала реанимацияға эләккәнШырпы менән уйнаған ике бала реанимацияға эләккән
Шырпы менән уйнаған ике бала реанимацияға эләккән

Бәхеткә күрә, ағалары төтөндө күреп, әсәһен ярҙамға саҡырған. Ҡатын ҡуйы төтөн аша балаларҙы эҙләп тапҡан. Ҡурҡыуҙан бәләкәстәр кәбән араһындағы уйһыу урынға йәшенгән булған. Әсәйҙәре уларҙы ут эсенән сығарып өлгөргән.

Янғынды үҙ көстәре менән һүндергәндәр. Әммә тәндәре бешкән балалар реанимацияға эләккән.

⚠️ Ата-әсәләр, балаларҙы ут менән уйнауҙың ни тиклем хәүефле булыуын аңлатығыҙ! Зажигалка һәм шырпыларҙы бәләкәстәр ҡулы етмәгән урында һаҡлағыҙ. Бер минутлыҡ иғтибарһыҙлыҡтың аяныслы эҙемтәләргә килтереүе ихтимал.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика