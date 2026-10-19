Шырпы менән уйнаған ике бала реанимацияға эләккән

Бәхеткә күрә, ағалары төтөндө күреп, әсәһен ярҙамға саҡырған. Ҡатын ҡуйы төтөн аша балаларҙы эҙләп тапҡан. Ҡурҡыуҙан бәләкәстәр кәбән араһындағы уйһыу урынға йәшенгән булған. Әсәйҙәре уларҙы ут эсенән сығарып өлгөргән.
Янғынды үҙ көстәре менән һүндергәндәр. Әммә тәндәре бешкән балалар реанимацияға эләккән.
⚠️ Ата-әсәләр, балаларҙы ут менән уйнауҙың ни тиклем хәүефле булыуын аңлатығыҙ! Зажигалка һәм шырпыларҙы бәләкәстәр ҡулы етмәгән урында һаҡлағыҙ. Бер минутлыҡ иғтибарһыҙлыҡтың аяныслы эҙемтәләргә килтереүе ихтимал.