Ҡот осҡос! 19 йәшлек ҡыҙ теракт әҙерләгән!

Федераль хәүефһеҙлек хеҙмәте (ФСБ) мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда йәшәүсе 19 йәшлек ҡыҙ Стәрлетамаҡтың сәнәғәт предприятиеларының береһендә террор акты ҡылырға әҙерләнгән.
Оператив-тишереү саралары барышында асыҡланыуынса, химия өлкәһендә белеме булған ҡыҙ Интернет селтәрендә тейешле алымдарҙы өйрәнгән һәм маркетплейстарҙың береһендә ҡулдан яһалған шартлатыу ҡулайламаһы әҙерләү өсөн кәрәкле компоненттар һатып алған. Бынан тыш, ул артабан енәйәт ҡылыу маҡсатында, тирә-яҡтағы урындарҙы барып тикшергән (разведка яһаған).
Рәсәй Федераль хәүефһеҙлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы (УФСБ) оператив хеҙмәткәрҙәре йыйған дәлилде Үҙәк округ хәрби суды хөкөм ҡарары сығарыу өсөн етерлек тип тапҡан. Енәйәтсе ҡыҙ Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 30-сы статьяһының 1-се өлөшө, 205-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса ҡараған енәйәттәрҙе ҡылыуҙа ғәйепле тип танылған һәм уға дөйөм режимлы колонияла 4 йылға иректән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнгән. Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.