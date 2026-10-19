+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 06:35

Ҡот осҡос! 19 йәшлек ҡыҙ теракт әҙерләгән!

 Ул Стәрлетамаҡтағы заводта террор акты ҡылырға тейеш булған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡот осҡос! 19 йәшлек ҡыҙ теракт әҙерләгән!Ҡот осҡос! 19 йәшлек ҡыҙ теракт әҙерләгән!
Ҡот осҡос! 19 йәшлек ҡыҙ теракт әҙерләгән!

Федераль хәүефһеҙлек хеҙмәте (ФСБ) мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда йәшәүсе 19 йәшлек ҡыҙ Стәрлетамаҡтың сәнәғәт предприятиеларының береһендә террор акты ҡылырға әҙерләнгән.

Оператив-тишереү саралары барышында асыҡланыуынса, химия өлкәһендә белеме булған ҡыҙ Интернет селтәрендә тейешле алымдарҙы өйрәнгән һәм маркетплейстарҙың береһендә ҡулдан яһалған шартлатыу ҡулайламаһы әҙерләү өсөн кәрәкле компоненттар һатып алған. Бынан тыш, ул артабан енәйәт ҡылыу маҡсатында, тирә-яҡтағы урындарҙы барып тикшергән (разведка яһаған).

Рәсәй Федераль хәүефһеҙлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы (УФСБ) оператив хеҙмәткәрҙәре йыйған дәлилде Үҙәк округ хәрби суды хөкөм ҡарары сығарыу өсөн етерлек тип тапҡан. Енәйәтсе ҡыҙ Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 30-сы статьяһының 1-се өлөшө, 205-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса ҡараған енәйәттәрҙе ҡылыуҙа ғәйепле тип танылған һәм уға дөйөм режимлы колонияла 4 йылға иректән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнгән. Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика