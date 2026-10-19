+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 06:00

Ноябрь ниндәй буласаҡ?

Сентябрь беҙҙе сыуаҡ көндәре менән ҡыуандырҙы. Октябрь ҙә бығаса матур торҙо. Көҙҙөң һуңғы айы нисегерәк булыр икән? Фараздар бар. Һәм улар аптыратҡыс.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ноябрь ниндәй буласаҡ?Ноябрь ниндәй буласаҡ?
Ноябрь ниндәй буласаҡ?

«Фобос» метеорологтары күҙаллауҙарына байҡау яһайыҡ: белгестәр әйтеүенсә, ноябрь йылы һәм ямғырлы киләсәк. Ямғыр булғас, болот инде, болот булғас, ҡояшһыҙ көндәр фаразлана. Йәл, ә бит ҡояш яҡтыһына нисек өйрәнгәйнек))) Ярай, йылы буласаҡ, тигәс, уныһы ла бер өмөт)))

Ноябрь башы ҡорораҡ булыуы ихтимал да, 7, 8, 9-ы хатта ҡар яуыуы көтөлә. Артабан тағы йылыта. Яуым-төшөм дә йышая.

Айлыҡ температура көндөҙ уртаса 0, +6 градус, төндә -3, +2 градус. Ноябрь өсөн һәйбәт күрһәткес буласаҡ инде.

Башгидрометүҙәк фаразы буйынса, был айҙа температураның норманан юғарыраҡ булыуы күҙаллана.

Фото: яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика