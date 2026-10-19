Ноябрь ниндәй буласаҡ?

«Фобос» метеорологтары күҙаллауҙарына байҡау яһайыҡ: белгестәр әйтеүенсә, ноябрь йылы һәм ямғырлы киләсәк. Ямғыр булғас, болот инде, болот булғас, ҡояшһыҙ көндәр фаразлана. Йәл, ә бит ҡояш яҡтыһына нисек өйрәнгәйнек))) Ярай, йылы буласаҡ, тигәс, уныһы ла бер өмөт)))
Ноябрь башы ҡорораҡ булыуы ихтимал да, 7, 8, 9-ы хатта ҡар яуыуы көтөлә. Артабан тағы йылыта. Яуым-төшөм дә йышая.
Айлыҡ температура көндөҙ уртаса 0, +6 градус, төндә -3, +2 градус. Ноябрь өсөн һәйбәт күрһәткес буласаҡ инде.
Башгидрометүҙәк фаразы буйынса, был айҙа температураның норманан юғарыраҡ булыуы күҙаллана.
Фото: яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.