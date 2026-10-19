Мейегә шифаһы ҙур

Был осраҡта түбәндәге дауалау ысулдарын ҡулланып ҡарарға мөмкин.
- Бер стакан һуған һутына бер стакан бал ҡушып бутарға һәм көнөнө өс тапҡыр ашарҙан алда икешәр балғалаҡ эсергә. Дауаланыу курсы – өс ай.
Был ҡатнашма мейегә генә ярҙам итеп ҡалмай, организмды ла нығыта.
- 10 г дегәнәк тамырын термосҡа һалып, өҫтөнә ҡайнар һыу ҡойорға ла, иртәнгә тиклем төнәтергә. Һәр иртәлә һөҙөп, 5 – 6 ҡалаҡ төнәтмә эсергә. Дауаланыу курсы – 1,5 – 2 ай. Һуңынан ике аҙна ял итеп алырға ла йәнә ҡабатларға.
Был дауаны көн буйы ултырып эшләгән кешеләргә ҡулланыу ҙа файҙалы.
- Күберәк анар (гранат) һуты эсергә тырышығыҙ – ул бик яҡшы ярҙам итә. Шулай уҡ күберәк балан, миләш кеүек емеш ашарға, алма һәм кишер һуты эсергә, дөрөҫ туҡланырға онотмағыҙ.