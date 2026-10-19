+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 08:20

Мейегә шифаһы ҙур

Төрлө йәрәхәттән һуң умыртҡа һөйгәненең елкә өлөшөндә ҡан әйләнеше насарайғанда мейе тамырҙарын таҙартыу бик файҙалы. Сөнки тейешле туҡланыу булмағанлыҡтан, баш мейеһе ныҡ зыян күрә. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Мейегә шифаһы ҙурМейегә шифаһы ҙур
Мейегә шифаһы ҙур

  Был осраҡта түбәндәге дауалау ысулдарын ҡулланып ҡарарға мөмкин.

  1. Бер стакан һуған һутына бер стакан бал ҡушып бутарға һәм көнөнө өс тапҡыр ашарҙан алда икешәр балғалаҡ эсергә. Дауаланыу курсы – өс ай.

 Был ҡатнашма мейегә генә ярҙам итеп ҡалмай, организмды ла нығыта.

  1. 10 г дегәнәк тамырын термосҡа һалып, өҫтөнә ҡайнар һыу ҡойорға ла, иртәнгә тиклем төнәтергә. Һәр иртәлә һөҙөп, 5 – 6 ҡалаҡ төнәтмә эсергә. Дауаланыу курсы – 1,5 – 2 ай. Һуңынан ике аҙна ял итеп алырға ла йәнә ҡабатларға.

Был дауаны көн буйы ултырып эшләгән кешеләргә ҡулланыу ҙа файҙалы.

  1. Күберәк анар (гранат) һуты эсергә тырышығыҙ – ул бик яҡшы ярҙам итә. Шулай уҡ күберәк балан, миләш кеүек емеш ашарға, алма һәм кишер һуты эсергә, дөрөҫ туҡланырға онотмағыҙ.
Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика