Өлгөлө атай иҫтәлегенә

Сәғит Әхмәҙиә улы Нәҙербаев армияға тиклем Баймаҡ һөнәрселек училищеһында тракторсы-машинист һөнәрен ала. Аҙаҡ Йылайыр совхоз техникумын тамамлап, "Таналыҡ" колхозында механик булып эшләй. Колхоз тарҡалғас, МТС "Зауралье"ла механизатор булып хеҙмәт юлын дауам итә.
1991 йылда беҙҙең ауылдан команда составында, Мәскәү ҡалаһында мини футбол буйынса Бөтә союз турнирында ҡатнашып, кубок алып ҡайталар. Быйыл ул ваҡиғаға 35 йыл.
Парк уйынсыларҙың, көйәрмәндәрҙең шат тауыштарынан гөрләп торҙо. Кескәйҙәр ҙә ситтә ҡалманылар был сәмле ярыштан, улар ҙа үҙ - ара көс һынаштылар.
Уйын булғас, еңеүселәр ҙә була.
Көсөргәнешле уйындан һуң
1- се урынды - "Әпек" командаһы,
2- се урын - "Аҡминде" округы,
3- сө урынды- "Ирәндек", "С.Юлаев", "Парк" округы егеттәре командаһы яуланы.
"Шишмә" округы егеттәре лә, йәш булыуҙарына ҡарамаҫтан, һынатманылар. Алибеков Бәхтиәр - "Иң яҡшы вратарь", Ильясов Кинйә - "Иң яҡшы ҡапҡа һаҡсыһы" тип танылдылар.
"Иң оло уйынсы" - Таһир Фәтхулла улы Йәнтүрин, "Иң йәш уйынсы" - Рамаҙан Ғәлиев, "Иң яҡшы һөжүмсе" - Айсыуаҡ Нәҙербаев, "Иң яҡшы уйынсы" - Хәйҙәр Әхмәр улы Нәҙербаев һәм "Иң яҡшы көйәрмән" исеменә Алтынғужа Нәсибулла улы Хоҙайбирҙин лайыҡ булды. Афариндар!
Атайҙар көнөндә өлгөлө ғаилә башлығы булған атайҙары иҫтәлегенә ҙур турнир үткәреүсе, ауыл халҡына, йәштәргә, балаларға ҙур, файҙалы ял ойоштороусы Сәғит ағайҙың улдарына - Шәһит Сәғит улына һәм Батыр Сәғит улына, барыһын да ҡайнар сәй, тәмле былау менән һыйлаусы ҡыҙы Юлиәгә, Рәсимә еңгәйгә, туғандарына, кейәү, килендәренә, якындарына оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Һеҙгә ғаилә бәхете, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ!