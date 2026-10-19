Башҡортостанда ҡыш йылы буласаҡмы?

Ҡыш ниндәй буласаҡ? Ҡаты һыуыҡтар һәм ҡалын ҡар ятыуы көтөләме? 2026–2027 йылдарҙың йылытыу осорона һауа температураһы режимының ихтимал булған фаразына ярашлы, ғинуар һәм февралдә һауа торошо ғәҙәттәгенән йылыраҡ буласаҡ, ә декабрь, киреһенсә, һыуыҡ килергә тейеш.
Шулай итеп, ҡыштың тәүге айында һауа температураһы норма тирәһендә буласаҡ. Декабрь өсөн был яҡынса -10,8 градус тәшкил итә. Шул уҡ ваҡытта +1 градусҡа тиклем аномалия булыуы ла ихтимал.
Ғинуарҙа һауа торошо норма тирәһендә, йәғни яҡынса -12,5 градус һәм +1 градусҡа тиклем ихтимал булған аномалия менән көтөлә. Төньяҡ-көнбайышта ғәҙәттәгенән йылыраҡ булырға тейеш, фаразланған аномалия +1 градустан ашып китәсәк.
Февраль йылыһы менән ҡыуандырасаҡ. Һауаның уртаса температураһы норманан юғарыраҡ фаразлана, ул -11,7 градус тәшкил итә, аномалия шулай уҡ +1 градустан ашасаҡ.
Тимәк, быйылғы ҡыш та Башҡортостан халҡына байтаҡ сюрприздар әҙерләгән. Күҙалланған фараздарҙың дөрөҫлөккә тап килеү килмәүен ваҡыт күрһәтер әле.