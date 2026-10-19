+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 04:15

Башҡортостанда ҡыш йылы буласаҡмы?

Башҡортостанда көҙ ифрат йылы килде. Бына икенсе ай инде республикала аномаль йылылыҡ һаҡлана. Синоптиктар билдәләүенсә, ноябрь айы ла ғәҙәти булмаясаҡ. Ни тиһәң дә, ай буйына тиерлек һауа температураһы плюс күрһәткестәрендә ҡаласаҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостанда ҡыш йылы буласаҡмы?Башҡортостанда ҡыш йылы буласаҡмы?
Башҡортостанда ҡыш йылы буласаҡмы?

Ҡыш ниндәй буласаҡ? Ҡаты һыуыҡтар һәм ҡалын ҡар ятыуы көтөләме? 2026–2027 йылдарҙың йылытыу осорона һауа температураһы режимының ихтимал булған фаразына ярашлы, ғинуар һәм февралдә һауа торошо ғәҙәттәгенән йылыраҡ буласаҡ, ә декабрь, киреһенсә, һыуыҡ килергә тейеш.

Шулай итеп, ҡыштың тәүге айында һауа температураһы норма тирәһендә буласаҡ. Декабрь өсөн был яҡынса -10,8 градус тәшкил итә. Шул уҡ ваҡытта +1 градусҡа тиклем аномалия булыуы ла ихтимал.

Ғинуарҙа һауа торошо норма тирәһендә, йәғни яҡынса -12,5 градус һәм +1 градусҡа тиклем ихтимал булған аномалия менән көтөлә. Төньяҡ-көнбайышта ғәҙәттәгенән йылыраҡ булырға тейеш, фаразланған аномалия +1 градустан ашып китәсәк.

Февраль йылыһы менән ҡыуандырасаҡ. Һауаның уртаса температураһы норманан юғарыраҡ фаразлана, ул -11,7 градус тәшкил итә, аномалия шулай уҡ +1 градустан ашасаҡ.

Тимәк, быйылғы ҡыш та Башҡортостан халҡына байтаҡ сюрприздар әҙерләгән. Күҙалланған фараздарҙың дөрөҫлөккә тап килеү килмәүен ваҡыт күрһәтер әле.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика