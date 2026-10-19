«AY YOLA» төркөмөнөң яңы йыры BandLink-тың топ-5 чартына инде

«Адель» — «AY YOLA» төркөмөнөң рус телендәге тәүге йыры. Композиция Беренсе каналдың «Шағир тауышы» («Голос поэта») проекты өсөн Александр Пушкиндың шиғырына яҙылған. Артистар билдәләүенсә, рус классигының ижадын һайлау осраҡлы түгел — уның менән төркөмдөң ике ҡатнашыусыһының шәхси тарихы бәйле.
«Адельдың ата-әсәһенең исемдәре, Пушкиндың билдәле поэмаһы геройҙары кеүек, Руслан менән Людмила. Уларҙың туйы рус классигының тыуыуына 200 йыл тулған көндө үткән. «AY YOLA» төркөмөнөң буласаҡ вокалисткаһына исемде лә Пушкиндың „Адели“ шиғырына бағышлап ҡушҡандар. Сирек быуат үткәс, был шиғырҙар беҙҙең йырҙың нигеҙенә әйләнде», — тип һөйләне «AY YOLА» солистары.
Артистар был йырҙы Арктикаға экспедиция мәлендә яҙҙырған. Унда традицион башҡорт инструменттары, шул иҫәптән ҡурай һәм ҡубыҙ яңғырай. Йырҙың тауышлы биҙәлешендә төркөм солисы Ринат Рамазанов: ҡурай партияһы композицияға үҙенсәлекле милли тембр өҫтәгән һәм Пушкиндың тексын «AY YOLA» төркөмөнөң музыкаль теле менән бергә үргән.