+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 05:25

«AY YOLA» төркөмөнөң яңы йыры BandLink-тың топ-5 чартына инде

Музыканттар хәбәр итеүенсә, рейтингҡа бер ыңғайҙан ике йыры ингән: «Адель» көндәлек чартта бишенсе урынды яулаған, ә «Аманат» айлыҡ чартта 47-се урында урынлашҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
«AY YOLA» төркөмөнөң яңы йыры BandLink-тың топ-5 чартына инде«AY YOLA» төркөмөнөң яңы йыры BandLink-тың топ-5 чартына инде
«AY YOLA» төркөмөнөң яңы йыры BandLink-тың топ-5 чартына инде

«Адель» — «AY YOLA» төркөмөнөң рус телендәге тәүге йыры. Композиция Беренсе каналдың «Шағир тауышы» («Голос поэта») проекты өсөн Александр Пушкиндың шиғырына яҙылған. Артистар билдәләүенсә, рус классигының ижадын һайлау осраҡлы түгел — уның менән төркөмдөң ике ҡатнашыусыһының шәхси тарихы бәйле.

«Адельдың ата-әсәһенең исемдәре, Пушкиндың билдәле поэмаһы геройҙары кеүек, Руслан менән Людмила. Уларҙың туйы рус классигының тыуыуына 200 йыл тулған көндө үткән. «AY YOLA» төркөмөнөң буласаҡ вокалисткаһына исемде лә Пушкиндың „Адели“ шиғырына бағышлап ҡушҡандар. Сирек быуат үткәс, был шиғырҙар беҙҙең йырҙың нигеҙенә әйләнде», — тип һөйләне «AY YOLА» солистары.

Артистар был йырҙы Арктикаға экспедиция мәлендә яҙҙырған. Унда традицион башҡорт инструменттары, шул иҫәптән ҡурай һәм ҡубыҙ яңғырай. Йырҙың тауышлы биҙәлешендә төркөм солисы Ринат Рамазанов: ҡурай партияһы композицияға үҙенсәлекле милли тембр өҫтәгән һәм Пушкиндың тексын «AY YOLA» төркөмөнөң музыкаль теле менән бергә үргән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика