Актёр Фәнил Ҡарасуриндың кәрәген биргәндәр!

Ул башҡорт эпосының популярлашыуына шатланыуын белдереп, режиссер Джеймс Кэмерондың был сюжет буйынса донъя хиты төшөрөүен хыялланыуы тураһында яҙған.
Әммә халыҡтың иғтибарын уның һүҙҙәре түгел, ә шаярып төшкән фотолары йәлеп иткән. Фәнил парктан үгеҙ фигураһының мөгөҙөнә йәбешеп, аҫылынып төшкән фотоларын ҡуйған.
Был ҡылыҡ социаль селтәрҙәрҙә төрлө фекерҙәр тыуҙырған. Күптәр актёрҙы ҡаты тәнҡитләп: «Һындыраһың бит, аҫылынып торор өсөн түгел ул», «Емереп ҡуй тағы ла», «Өс ул үҫтергән атай кешегә бындай насар өлгө күрһәтеү килешмәй», — тип яҙғандар. Шул рәүешле, эпосҡа иғтибар йәлеп итергә теләүе яҡшы булһа ла, блогерҙың шаярыуы күптәргә оҡшап етмәгән.