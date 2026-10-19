+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 04:45

Актёр Фәнил Ҡарасуриндың кәрәген биргәндәр!

«Күршеләр» сериалы аша танылған блогер һәм театр актёры Фәнил Ҡарасурин гастролдәр мәлендә Әбйәлил районы Асҡар ауылында төҙөлөп ятҡан «Урал батыр» паркына һоҡланыуын белдереп яҙма урынлаштырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Актёр Фәнил Ҡарасуриндың кәрәген биргәндәр!Актёр Фәнил Ҡарасуриндың кәрәген биргәндәр!
Актёр Фәнил Ҡарасуриндың кәрәген биргәндәр!

Ул башҡорт эпосының популярлашыуына шатланыуын белдереп, режиссер Джеймс Кэмерондың был сюжет буйынса донъя хиты төшөрөүен хыялланыуы тураһында яҙған.

Әммә халыҡтың иғтибарын уның һүҙҙәре түгел, ә шаярып төшкән фотолары йәлеп иткән. Фәнил парктан үгеҙ фигураһының мөгөҙөнә йәбешеп, аҫылынып төшкән фотоларын ҡуйған.

Был ҡылыҡ социаль селтәрҙәрҙә төрлө фекерҙәр тыуҙырған. Күптәр актёрҙы ҡаты тәнҡитләп: «Һындыраһың бит, аҫылынып торор өсөн түгел ул», «Емереп ҡуй тағы ла», «Өс ул үҫтергән атай кешегә бындай насар өлгө күрһәтеү килешмәй», — тип яҙғандар. Шул рәүешле, эпосҡа иғтибар йәлеп итергә теләүе яҡшы булһа ла, блогерҙың шаярыуы күптәргә оҡшап етмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика