18 октябрь, йәкшәмбе
Башҡортостанда бөгөн болотло һауа торошо көтөлә. Яуым-төшөм ихтималлығы ҙур түгел. Көндөҙ һауа температураһы +15…+21 градусҡа тиклем күтәрелә. Ел көньяҡтан иҫә, тиҙлеге секундына 5–10 метр.
19 октябрь, дүшәмбе
Иртәгә һауа торошо үҙгәрә башлай. Ҡайһы бер райондарҙа ямғыр яуыуы мөмкин. Һауа температураһы көндөҙ +8…+12 градус тирәһе була. Төндә айырым урындарҙа температура 0 градустан түбән төшөүе ихтимал.
🚗 Юлға сығыусыларға иҫкәртеү: иртән һәм төндә ҡайһы бер юл участкаларында томан булыуы мөмкин. Алыҫ араға йөрөгәндә һаҡ булығыҙ!
🍂 Йылы көндәрҙең ҡәҙерен беләйек, сөнки Башҡортостанға яйлап көҙгө һалҡындар килә.