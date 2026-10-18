+6 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 04:45

Яйлап көҙгө һалҡындар килә

Синоптиктар ошо хаҡта фаразланы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яйлап көҙгө һалҡындар киләЯйлап көҙгө һалҡындар килә
Яйлап көҙгө һалҡындар килә

18 октябрь, йәкшәмбе

Башҡортостанда бөгөн болотло һауа торошо көтөлә. Яуым-төшөм ихтималлығы ҙур түгел. Көндөҙ һауа температураһы +15…+21 градусҡа тиклем күтәрелә. Ел көньяҡтан иҫә, тиҙлеге секундына 5–10 метр.

19 октябрь, дүшәмбе

Иртәгә һауа торошо үҙгәрә башлай. Ҡайһы бер райондарҙа ямғыр яуыуы мөмкин. Һауа температураһы көндөҙ +8…+12 градус тирәһе була. Төндә айырым урындарҙа температура 0 градустан түбән төшөүе ихтимал.

🚗 Юлға сығыусыларға иҫкәртеү: иртән һәм төндә ҡайһы бер юл участкаларында томан булыуы мөмкин. Алыҫ араға йөрөгәндә һаҡ булығыҙ!

🍂 Йылы көндәрҙең ҡәҙерен беләйек, сөнки Башҡортостанға яйлап көҙгө һалҡындар килә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика