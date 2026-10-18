+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 10:55

Әсәһе өй тирәһендә булышҡан арала ҡыҙы юҡ булған

Нуғай ауылында йәшәгән әсәнең бер йәш тә алты айлыҡ ҡыҙы ни бары 5 минутҡа күҙ уңынан юғала. Әсәһе был ваҡытта күтәрмә йыуып йөрөгән була.

Добавить в предпочтительные источники Google
Әсәһе өй тирәһендә булышҡан арала ҡыҙы юҡ булғанӘсәһе өй тирәһендә булышҡан арала ҡыҙы юҡ булған
Әсәһе өй тирәһендә булышҡан арала ҡыҙы юҡ булған

Ҡыҙыҡайҙы тауыҡ кетәгендә табалар: бәләкәс йомортҡаны ҡулына тотоп, тауыҡ тиҙәге араһында ятҡан була! 🐣🥚
Баланы өс тапҡыр йыуындырырға тура килгән. Әммә әсәһенең әйтеүенсә, еҫтән ҡотолоу бик еңел булмаған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика