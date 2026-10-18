«Кейәүгә сығып булманы…»

Йырсы үҙенең яңы «Мин — ҡатын-ҡыҙ» тип аталған концерт программаһынан бер өҙөк менән уртаҡлашҡан.
Кадрҙарҙа Илһөйәр Бәҙретдинова легендар йырсыбыҙ Хәмдүнә Тимерғәлиеваның репертуарындағы «Ғәлигә барам әле» йырын башҡара. Сығыштың үҙенсәлеге — йырсының сәхнә образы: ул тамашасылар алдына ап-аҡ туй күлдәгендә сыға. Был хаҡта «Интертат» баҫмаһы хәбәр итә.
«Ҡатын-ҡыҙ ғүмерендә бер булһа ла туй күлдәге кейергә тейеш инде, эйеме? “Айырыуса бәхетлеләре” хатта бишәр тапҡыр ҙа кейә. Ә мин кейә алманым… Ҡатын итеп алманылар. Шуға ла яйын таптым — хәҙер Хәмдүнә апай Тимерғәлиева иҫтәлегенә 200 тапҡыр кейәм», — тип яҙған йырсы.
Илһөйәргә ысын ҡатын-ҡыҙ бәхете теләүселәр ҙә күп булған.
Мәҫәлән, сәхнәләш дуҫы Нурзадә уға: «Илһөйәр, әйҙә, кейергә яҙһын әле һиңә! Концертта ғына түгел. Туй яһарбыҙ, бер рәхәтләнеп, нормаль кешеләр кеүек күңел асырбыҙ», — тип яҙған.
«Һиңә донъяуи турне кәрәк. Беҙҙең илдә һиңә лайыҡлы кейәү юҡтыр әле», «Һине уҙҙырыусы булмаҫ, 201 тапҡыр кейергә лә яҙһын», — тигән теләктәрен дә еткергәндәр.
Ә башҡалар йырсының яңы концерт программаһын маҡтаған. «Барығыҙ ҙа харизмалы», «Был номер тап театрҙағы кеүек булған», — тип яҙған социаль селтәрҙәге дуҫтары.
❤️ Йырсының сәхнәләге был образы күптәрҙең күңеленә үтеп ингән. Илһөйәргә бәхетле ҡатын-ҡыҙ булыу шатлығын да кисерергә яҙһын!