+6 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 04:55

«Кейәүгә сығып булманы…»

«Ҡатын-ҡыҙ ғүмерендә бер булһа ла туй күлдәге кейергә тейеш инде, эйеме? “Айырыуса бәхетлеләре” хатта бишәр тапҡыр кейә. Ә мин кейә алманым…» — тип уфтана Илһөйәр Бәҙретдинова.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Кейәүгә сығып булманы…»«Кейәүгә сығып булманы…»
«Кейәүгә сығып булманы…»

Йырсы үҙенең яңы «Мин — ҡатын-ҡыҙ» тип аталған концерт программаһынан бер өҙөк менән уртаҡлашҡан.

Кадрҙарҙа Илһөйәр Бәҙретдинова легендар йырсыбыҙ Хәмдүнә Тимерғәлиеваның репертуарындағы «Ғәлигә барам әле» йырын башҡара. Сығыштың үҙенсәлеге — йырсының сәхнә образы: ул тамашасылар алдына ап-аҡ туй күлдәгендә сыға. Был хаҡта «Интертат» баҫмаһы хәбәр итә.

«Ҡатын-ҡыҙ ғүмерендә бер булһа ла туй күлдәге кейергә тейеш инде, эйеме? “Айырыуса бәхетлеләре” хатта бишәр тапҡыр ҙа кейә. Ә мин кейә алманым… Ҡатын итеп алманылар. Шуға ла яйын таптым — хәҙер Хәмдүнә апай Тимерғәлиева иҫтәлегенә 200 тапҡыр кейәм», — тип яҙған йырсы.

Илһөйәргә ысын ҡатын-ҡыҙ бәхете теләүселәр ҙә күп булған.

Мәҫәлән, сәхнәләш дуҫы Нурзадә уға: «Илһөйәр, әйҙә, кейергә яҙһын әле һиңә! Концертта ғына түгел. Туй яһарбыҙ, бер рәхәтләнеп, нормаль кешеләр кеүек күңел асырбыҙ», — тип яҙған.

«Һиңә донъяуи турне кәрәк. Беҙҙең илдә һиңә лайыҡлы кейәү юҡтыр әле», «Һине уҙҙырыусы булмаҫ, 201 тапҡыр кейергә лә яҙһын», — тигән теләктәрен дә еткергәндәр.

Ә башҡалар йырсының яңы концерт программаһын маҡтаған. «Барығыҙ ҙа харизмалы», «Был номер тап театрҙағы кеүек булған», — тип яҙған социаль селтәрҙәге дуҫтары.

❤️ Йырсының сәхнәләге был образы күптәрҙең күңеленә үтеп ингән. Илһөйәргә бәхетле ҡатын-ҡыҙ булыу шатлығын да кисерергә яҙһын!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика