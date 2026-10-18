+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 11:30

Башҡортостан проекты — Рәсәйҙә иң яҡшыһы!

17 октябрҙә Мәскәүҙә йәштәрҙең медиа һәм журналистика өлкәһендәге Бөтә Рәсәй «ШУМ» премияһын тапшырыу тантанаһы үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостан проекты — Рәсәйҙә иң яҡшыһы!Башҡортостан проекты — Рәсәйҙә иң яҡшыһы!
Башҡортостан проекты — Рәсәйҙә иң яҡшыһы!

Быйыл конкурста Рәсәйҙең бөтә төбәктәренән һәм сит илдәрҙән 15 меңдән ашыу ғариза ҡатнашҡан.

«Яҡты башланғыс» номинацияһының ете финалисы араһында Башҡортостандың ике проекты ла булған. Икеһе лә 14 йыллығын билдәләгән «Телешко» медиамәктәбе уҡыусылары тарафынан әҙерләнгән.

🎬 «Ғәҙәти булмаған үҫмерҙәр» фильмында Кира Ацеховская Өфөнөң һаңғырау һәм насар ишетеүсе балалар өсөн 30-сы коррекция мәктәп-интернаты уҡыусылары тураһында һөйләй.

🍲 «Башҡорт аш-һыуы әлифбаһы» — медиамәктәптең 21 тапшырыуҙан торған проекты. Конкурста уны редактор һәм сценарий авторы Азалия Зарипова тәҡдим иткән.

Һөҙөмтәлә тап «Башҡорт аш-һыуы әлифбаһы» еңеүсе тип танылған! Азалия Зарипова премия статуэткаһын һәм 250 мең һум аҡса алған.

Ике проект та Башҡортостан Башлығы гранттары ярҙамында тормошҡа ашырылған.

👏 Йәш таланттарыбыҙҙы ҡотлайбыҙ! Башҡорт аш-һыуын, мәҙәниәтен һәм милли ҡиммәттәребеҙҙе танытыусы проекттың ҙур еңеүе менән ғорурланабыҙ! ❤️

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика