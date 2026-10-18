Башҡортостан проекты — Рәсәйҙә иң яҡшыһы!

Быйыл конкурста Рәсәйҙең бөтә төбәктәренән һәм сит илдәрҙән 15 меңдән ашыу ғариза ҡатнашҡан.
«Яҡты башланғыс» номинацияһының ете финалисы араһында Башҡортостандың ике проекты ла булған. Икеһе лә 14 йыллығын билдәләгән «Телешко» медиамәктәбе уҡыусылары тарафынан әҙерләнгән.
🎬 «Ғәҙәти булмаған үҫмерҙәр» фильмында Кира Ацеховская Өфөнөң һаңғырау һәм насар ишетеүсе балалар өсөн 30-сы коррекция мәктәп-интернаты уҡыусылары тураһында һөйләй.
🍲 «Башҡорт аш-һыуы әлифбаһы» — медиамәктәптең 21 тапшырыуҙан торған проекты. Конкурста уны редактор һәм сценарий авторы Азалия Зарипова тәҡдим иткән.
Һөҙөмтәлә тап «Башҡорт аш-һыуы әлифбаһы» еңеүсе тип танылған! Азалия Зарипова премия статуэткаһын һәм 250 мең һум аҡса алған.
Ике проект та Башҡортостан Башлығы гранттары ярҙамында тормошҡа ашырылған.
👏 Йәш таланттарыбыҙҙы ҡотлайбыҙ! Башҡорт аш-һыуын, мәҙәниәтен һәм милли ҡиммәттәребеҙҙе танытыусы проекттың ҙур еңеүе менән ғорурланабыҙ! ❤️