Бәрәкәтле тормош өсөн һигеҙ кәңәш

1. Һәр эште «Бисмилләһ» тип башлау. Эшкә Аллаһтың исеме менән тотонорға ғәҙәтләнеү.
2. Ҡөрьән уҡыу. Ҡөрьән уҡыу күңелгә тыныслыҡ, йортҡа бәрәкәт килтерә.
3. Ғаилә менән бер табын артына йыйылып ашап ултырыу. Бергә ашау ғаилә ағзаларын яҡынайта, ризыҡҡа бәрәкәт өҫтәй.
4. Ризыҡты әрәм итмәү. Тәрилкәләге ризыҡты ҡалдырырға тырышмау, булғанына шөкөр итеү.
5. Иртә тороу. Көндө иртә башлап, ваҡытты файҙалы эштәргә бағышлау.
6. Аллаһҡа шөкөр итеү. Һәр эшебеҙҙән һуң да, көн һайын да беҙгә бирелгән ниғмәттәр өсөн Аллаһҡа рәхмәт әйтергә онотмау.
7. Саҙаҡа биреү һәм изгелек ҡылыу. Мөмкинлегебеҙгә ҡарап мохтаждарға ярҙам итеү, изгелек менән бүлешеү.
8. Туғандар менән бәйләнеште өҙмәү. Туғандарҙы хөрмәт итеү, хәлдәрен белешеү, ярҙам ҡулы һуҙыу.
Әлбиттә, был исемлекте тағы ла дауам итеп була. Иң мөһиме — ошо кәңәштәрҙе көндәлек тормошобоҙға индереү һәм уларҙы ғәҙәткә әйләндереү.
Аллаһ биргән ниғмәттәрҙең ҡәҙерен белеп, булғанына шөкөр итеп йәшәйек! Шул саҡта тормошобоҙҙа һәр көндөң, һәр сәғәттең, һәр эштең бәрәкәтен тойорбоҙ, ин шәә Аллаһ! 🤲❤️
Автор: Фәнүз Хәбибуллин