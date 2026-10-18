+6 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 06:30

Бәрәкәтле тормош өсөн һигеҙ кәңәш

Бәрәкәт — Аллаһтың рәхмәте менән аҙ ғына нәмәнең дә артып, күбәйеп, етерлек булыуы ул. Бәрәкәт булғанда аҙ ғына аҡса ла етә, ваҡыт та етешә, тормош та йәмлерәк була. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт салләллаһу ғаләйһи вә сәлләмбәрәкәттең мөһимлеге тураһында әйткән. Тормошобоҙҙа бәрәкәт артһын өсөн, түбәндәге кәңәштәргә ҡолаҡ һалайыҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Бәрәкәтле тормош өсөн һигеҙ кәңәшБәрәкәтле тормош өсөн һигеҙ кәңәш
Бәрәкәтле тормош өсөн һигеҙ кәңәш

1. Һәр эште «Бисмилләһ» тип башлау. Эшкә Аллаһтың исеме менән тотонорға ғәҙәтләнеү.
2. Ҡөрьән уҡыу. Ҡөрьән уҡыу күңелгә тыныслыҡ, йортҡа бәрәкәт килтерә.
3. Ғаилә менән бер табын артына йыйылып ашап ултырыу. Бергә ашау ғаилә ағзаларын яҡынайта, ризыҡҡа бәрәкәт өҫтәй.
4. Ризыҡты әрәм итмәү. Тәрилкәләге ризыҡты ҡалдырырға тырышмау, булғанына шөкөр итеү.
5. Иртә тороу. Көндө иртә башлап, ваҡытты файҙалы эштәргә бағышлау.
6. Аллаһҡа шөкөр итеү. Һәр эшебеҙҙән һуң да, көн һайын да беҙгә бирелгән ниғмәттәр өсөн Аллаһҡа рәхмәт әйтергә онотмау.
7. Саҙаҡа биреү һәм изгелек ҡылыу. Мөмкинлегебеҙгә ҡарап мохтаждарға ярҙам итеү, изгелек менән бүлешеү.
8. Туғандар менән бәйләнеште өҙмәү. Туғандарҙы хөрмәт итеү, хәлдәрен белешеү, ярҙам ҡулы һуҙыу.
Әлбиттә, был исемлекте тағы ла дауам итеп була. Иң мөһиме — ошо кәңәштәрҙе көндәлек тормошобоҙға индереү һәм уларҙы ғәҙәткә әйләндереү.
Аллаһ биргән ниғмәттәрҙең ҡәҙерен белеп, булғанына шөкөр итеп йәшәйек! Шул саҡта тормошобоҙҙа һәр көндөң, һәр сәғәттең, һәр эштең бәрәкәтен тойорбоҙ, ин шәә Аллаһ! 🤲❤️
Автор: Фәнүз Хәбибуллин

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика