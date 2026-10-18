+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Октября , 09:15

Атайҙар көнө менән, ҡәҙерле атайҙар!

Атай — ғаиләнең терәге, балаларының һаҡлаусыһы, өйҙөң ныҡлы таянысы. Уның ҡаты ҡулдары артында — хәстәрлек, ә өнһөҙ ҡарашы артында күпме яратыу, борсолоу һәм ғорурлыҡ йәшеренгән…

Добавить в предпочтительные источники Google
Атайҙар көнө менән, ҡәҙерле атайҙар!Атайҙар көнө менән, ҡәҙерле атайҙар!
Атайҙар көнө менән, ҡәҙерле атайҙар!

Атай булыу — исем генә түгел, ул ҙур яуаплылыҡ, сабырлыҡ һәм йөрәк йылыһы. Атайҙың кәңәше, фатихаһы, хатта бер йылы һүҙе лә ғүмер буйы күңелдә һаҡлана. Ә атайыбыҙ үҙебеҙҙең янда булмаһа ла, уның әйткән һүҙҙәре, өйрәтеүҙәре күңелебеҙҙә йәшәй. ❤️

Бөгөн бөтә атайҙарға ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, күңел тыныслығы, ғаилә бәхете теләйем! Балаларығыҙҙың уңыштарына һөйөнөп, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең шатлығын күреп, һәр саҡ хөрмәт һәм һөйөү солғанышында йәшәргә яҙһын!

Атайҙар иҫән-һау булһын! Уларҙың барлығы — үҙе бер бәхет, үҙе бер терәк! 🤗💙

🌿 Атайҙарығыҙға бөгөн йылы һүҙҙәр әйтергә, ҡосаҡлап алырға онотмағыҙ. Сөнки ҡайһы бер һүҙҙәрҙе әйтер өсөн иң ҡулай ваҡыт — тап бөгөн!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика