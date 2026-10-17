Яугир менән осрашыу

Сарала уҡыусылар, ата-әсәһе һәм ауыл халҡы әүҙем ҡатнашты. Осрашыуҙы асып, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре, яугирҙы тыуған яғына ҡайтыуы менән ҡотланы, уға ныҡлы сәләмәтлек, оҙон ғүмер һәм именлек теләне. Уҡыусылар уны алҡыштар менән ҡаршы алды, шиғырҙар һәм йырҙар башҡарҙы. "Спутник" позывнойлы яугир үҙ хеҙмәте, хәрби көндәр, иптәштәре һәм тыуған яҡҡа һағышы тураһында ихлас һөйләне. Ул балаларға Ватанды яратырға, белемгә ынтылырға, бер-береһенә ярҙам итергә кәңәш бирҙе. «Һеҙҙең хаттарығыҙ һәм теләктәрегеҙ беҙгә көс бирҙе. Тыуған яҡҡа ҡайтыу — иң ҙур бәхет», — тине ул. Осрашыу йылы мөхиттә, ихлас әңгәмә менән үтте. Аҙаҡтан ҡатнашыусылар иҫтәлеккә фотоға төштө. Бындай осрашыуҙар йәштәр өсөн бик мөһим: улар патриотизм, ҡыйыулыҡ һәм илһөйәрлек тәрбиәләй. Беҙ яугирҙарыбыҙ менән ғорурланабыҙ һәм уларға тиҙ арала еңеү теләйбеҙ!", - тип хәбәр итә йәнтештәр.
Фото: "Хәйбулла хәбәрҙәре" гәзите сайтынан.