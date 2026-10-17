+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Октября , 15:29

Яугир менән осрашыу

Йәнтеш мәҙәниәт йортонда махсус хәрби операциянан ҡайтҡан яугир менән осрашыу үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яугир менән осрашыуЯугир менән осрашыу
Яугир менән осрашыу

 Сарала уҡыусылар, ата-әсәһе һәм ауыл халҡы әүҙем ҡатнашты. Осрашыуҙы асып, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре, яугирҙы тыуған яғына ҡайтыуы менән ҡотланы, уға ныҡлы сәләмәтлек, оҙон ғүмер һәм именлек теләне. Уҡыусылар уны алҡыштар менән ҡаршы алды, шиғырҙар һәм йырҙар башҡарҙы. "Спутник" позывнойлы яугир үҙ хеҙмәте, хәрби көндәр, иптәштәре һәм тыуған яҡҡа һағышы тураһында ихлас һөйләне. Ул балаларға Ватанды яратырға, белемгә ынтылырға, бер-береһенә ярҙам итергә кәңәш бирҙе. «Һеҙҙең хаттарығыҙ һәм теләктәрегеҙ беҙгә көс бирҙе. Тыуған яҡҡа ҡайтыу — иң ҙур бәхет», — тине ул. Осрашыу йылы мөхиттә, ихлас әңгәмә менән үтте. Аҙаҡтан ҡатнашыусылар иҫтәлеккә фотоға төштө. Бындай осрашыуҙар йәштәр өсөн бик мөһим: улар патриотизм, ҡыйыулыҡ һәм илһөйәрлек тәрбиәләй. Беҙ яугирҙарыбыҙ менән ғорурланабыҙ һәм уларға тиҙ арала еңеү теләйбеҙ!", - тип хәбәр итә йәнтештәр.

Фото: "Хәйбулла хәбәрҙәре" гәзите сайтынан.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика