Пенсионерҙы алдағандар

Өфөлә йәшәгән пенсионер мутлашыусыларҙың психологик баҫымына бирешеп, 7 миллион 697 мең һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан. Енәйәтселәр үҙҙәрен «Роскомнадзор», «Росфинмониторинг» һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре тип таныштырған.
Бөтәһе лә 3 июлдә мессенджер аша килгән ябай хәбәрҙән башланған. Тиҙҙән пенсионерға билдәһеҙ кешеләр шылтыратып, уны ҡурҡыта башлаған. Улар, йәнәһе, ирҙең өйөндә тентеү үткәреләсәге һәм табылған бөтә аҡсаның тартып алынасағы тураһында хәбәр иткән.
Мутлашыусылар пенсионерға «ҡотолоу юлын» да тәҡдим иткән: аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерергә йәки дөрөҫлөгөн тикшереү өсөн курьерға тапшырырға кәрәк, тигәндәр.
Ҡурҡыуға бирелгән ир енәйәтселәрҙең бөтә талаптарын үтәгән. «Газпромбанк» бүлексәһенә барып, күп йылдар йыйған аҡсаһын алған. Зыян күреүсе һумдарын ғына түгел, сит ил валютаһын да мутлашыусыларға биргән.
Тикшереү материалдарына ярашлы, уның 2,3 миллион һум аҡсаһы, 26 мең евроһы һәм 56 мең долларҙан ашыу аҡсаһы урланған. Дөйөм зыян күләме 7 миллион 697 мең 670 һум тәшкил иткән.
4 июлдә төнгө сәғәт берҙәр тирәһендә пенсионер аҡсаны курьерға тапшырған. Әммә мутлашыусылар бының менән генә туҡтамаған. 7 июлдә улар ирҙе мобиль ҡушымта аша тағы ла 2,5 миллион һум аҡса алырға мәжбүр иткән. Был аҡса ла енәйәтселәр ҡулына эләккән.
Хоҡуҡ һаҡлау органдары иҫкәртә: ФСБ һәм «Росфинмониторинг»тың ысын хеҙмәткәрҙәре граждандарға шылтыратып, аҡсаларын күсереүҙе йәки курьер аша тапшырыуҙы талап итмәй.
Иҫегеҙҙә тотоғоҙ: үҙҙәрен хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре тип таныштырған кешеләр аҡсағыҙҙы «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерергә ҡушһа, һөйләшеүҙе шунда уҡ өҙөгөҙ һәм полицияға мөрәжәғәт итегеҙ.