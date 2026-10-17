+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Октября , 04:20

"AY YOLA" төркөмө абруйлы «Грэмми» музыкаль премияһына тәҡдим ителде!

Төркөмдөң дебют альбомы һәм «Ural Batyr» менән «Aihylyu» синглы премияның беренсе тур бюллетененә ингән.

Добавить в предпочтительные источники Google
"AY YOLA" төркөмө абруйлы «Грэмми» музыкаль премияһына тәҡдим ителде!"AY YOLA" төркөмө абруйлы «Грэмми» музыкаль премияһына тәҡдим ителде!
"AY YOLA" төркөмө абруйлы «Грэмми» музыкаль премияһына тәҡдим ителде!

AY YOLA ике номинацияла ҡатнаша:

🎶 «Иң яҡшы глобаль музыка альбомы»;

🎶 «Инструменттар һәм вокал өсөн иң яҡшы аранжировка».

Әммә был ғына түгел! Бөгөн төркөм тағы бер яңылығы менән ҡыуандырҙы — рус телендә «Адель» исемле яңы йырын сығарҙы. Ул Александр Пушкиндың шиғырҙарына яҙылған.

Музыканттар был әҫәрҙе Беренсе каналдағы «Шағир тауышы» («Голос поэта») проектында башҡарырға ниәтләй. Йыр халыҡ музыка ҡоралдары менән биҙәлгән.

Башҡорт музыкаһы донъя кимәленә сыға, ә AY YOLA яңы үрҙәр яуларға әҙер! ❤️‍🔥

Һеҙҙеңсә, AY YOLA «Грэмми» премияһына лайыҡ булырмы? Фекерҙәрегеҙҙе комментарийҙарҙа яҙығыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика