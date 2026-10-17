"AY YOLA" төркөмө абруйлы «Грэмми» музыкаль премияһына тәҡдим ителде!

AY YOLA ике номинацияла ҡатнаша:
🎶 «Иң яҡшы глобаль музыка альбомы»;
🎶 «Инструменттар һәм вокал өсөн иң яҡшы аранжировка».
Әммә был ғына түгел! Бөгөн төркөм тағы бер яңылығы менән ҡыуандырҙы — рус телендә «Адель» исемле яңы йырын сығарҙы. Ул Александр Пушкиндың шиғырҙарына яҙылған.
Музыканттар был әҫәрҙе Беренсе каналдағы «Шағир тауышы» («Голос поэта») проектында башҡарырға ниәтләй. Йыр халыҡ музыка ҡоралдары менән биҙәлгән.
Башҡорт музыкаһы донъя кимәленә сыға, ә AY YOLA яңы үрҙәр яуларға әҙер! ❤️🔥
Һеҙҙеңсә, AY YOLA «Грэмми» премияһына лайыҡ булырмы? Фекерҙәрегеҙҙе комментарийҙарҙа яҙығыҙ!