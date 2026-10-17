Аталары һаман эҙләүҙә, әсәләренең ҡыҙы тыуған

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, тикшереү версияһы буйынса, 37 йәшлек ир ҡатыны Эльмиранан айырылырға теләгәне өсөн үс алып, балаларын үлтергән. Ул әле лә федераль һәм халыҡ-ара эҙләүҙә.
Ваҡиға 2019 йылдың 26 октябрендә башлана. Атай кеше биш йәшлек Вячеславты һәм һигеҙ йәшлек Ильяны тәбиғәткә алып сығырға вәғәҙә итеп, өйҙән алып китә һәм шунан һуң бәйләнешкә сыҡмай. Балаларҙың әсәһе шунда уҡ полицияға мөрәжәғәт итә. Эҙләүгә ирекмәндәр һәм ашығыс хеҙмәттәр ҙә ҡушыла.
Ике көндән һуң, 28 октябрҙә, йылға ярында буш автомобиль табыла. Быға тиклем ирҙе хужалыҡ тауарҙары магазинында күргәндәр: ул унда оҙон бау һатып алған. Автомобиль туҡталҡаһынан алыҫ түгел урында иһә өрөп тултырылған матрас табылған.
Эҙләү эштәре бер нисә ай дауам итә. Водолаздар һыу төбөн тикшерә, һауаға вертолёттар күтәрелә. Әммә һөҙөмтәгә киләһе йылдың йәйендә генә өлгәшәләр. 2020 йылдың июнендә һыуҙа ике малайҙың да кәүҙәһе табыла. 25 июндә уларҙы әсәләренең тыуған ауылында ерләйҙәр.
Эльмира Мазова ауыр ҡайғыны кисереп, яңы тормош башлай ала. Ул Өфөнөң Инорс биҫтәһенән ҡала ситенә күсеп килә. Ә 2022 йылда уның ҡыҙы тыуа. Хәҙер ҡыҙсыҡ балалар баҡсаһына йөрөй.
Артём Мазовҡа килгәндә, тикшереүҙең төп версияһы үҙгәрмәгән: енәйәт ҡылғандан һуң ул үҙ-үҙенә ҡул һалған тип иҫәпләнә. Белгестәр уның кәүҙәһен йылға ағымы аҫҡа алып киткән йәки ул йылға төбөндә барып етеүе ауыр булған урынға эләгеп ҡалған булыуы ихтимал тип фаразлай.
Ирҙең монастырға ҡасыуы йәки ҡырағай тайгала йәшәүе тураһындағы версиялар шик тыуҙыра. Шикләнеүсенең сит илдә булыуы ла инҡар ителмәй, әммә быны раҫлаған ышаныслы мәғлүмәттәр юҡ.
2026 йылға Мазовтың ғәйебен иҫбатлау өсөн дәлилдәр йыйыу тамамланған, әммә уны табыу мөмкин булмағанлыҡтан, тикшереү туҡтатылған.
Хоҡуҡ һаҡлау органдары билдәләүенсә, айырыуса ауыр енәйәттәр буйынса яуаплылыҡҡа тарттырыуҙың иҫкергәнлек ваҡыты юҡ. Тимәк, ирҙе күп йылдар үткәс тә иҫән килеш тапһалар, ул барыбер суд алдына баҫасаҡ һәм ҡылған енәйәте өсөн язаһын аласаҡ.